L’insalata moscardini e patate, è un piatto molto leggero, fresco e semplicissimo da preparare.

Potete servire questa ricetta come antipasto o utilizzarlo come piatto unico in una calda giornata estiva; potete aromatizzarlo con foglie di menta o con prezzemolo fresco appena colto, per assaporare appieno il sapore di questo piatto molto semplice ma decisamente gustoso, potete anche arricchire la vostra insalata con pomodorini pachino o con olive denocciolate, specialmente se volete consumarla come piatto unico

Potete servire questa gustosa insalata in un’insalatiera oppure in sfiziose cocotte monoporzione, si può preparare la sera prima e consumarla per il pranzo o la cena dell’indomani, conditela appena preparata, arricchirete molto il sapore e moscardini e patate si insaporiranno ulteriormente.

Molto spesso si fa confusione tra polpo e moscardino, per non sbagliare ricordate che quest’ultimo ha dimensioni molto ridotte rispetto al polpo, di norma infatti non va oltre i 700 g di peso, se questo non bastasse ricordate che il moscardino ha una sola fila di ventose su ogni tentacolo ed è leggermente più chiaro rispetto al polpo, ha una testa più piccola rispetto agli occhi che risultano quindi sporgenti e senza dubbio è meno saporito rispetto al suo parente che ama invece restare sui fondali sabbiosi, si presta però a moltissime ricette, in umido, con le patate ed è perfetto per antipasti e primi piatti.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

600 g Moscardini

2 Patate

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Prezzemolo

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata moscardini e patate, pulite i moscardini e sbucciate le patate.

Portate a bollore due casseruole con dell’acqua salata; al raggiungimento del bollore versate in una i moscardini, nell’altra le patate.

Cuocete per circa 25-30 minuti.

Una volta terminata la cottura, scolate i moscardini e fate raffreddare sotto l’acqua corrente.

Scolate le patate e fatele raffreddare, quindi tagliatele in pezzi;

Con le forbici tagliate grossolanamente i moscardini in pezzi omogenei, unite le patate a pezzi, due cucchiai abbondanti di olio extravergine d’oliva, aggiustate di sale e aggiungete il prezzemolo tritato grossolanamente.

Fate raffreddare completamente in frigorifero.