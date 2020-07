Gli involtini di zucchine al forno con prosciutto e mozzarella, sono un antipasto veloce e semplice da preparare, perfetto se si desidera rendere più goloso questo ortaggio estremamente versatile.

Punto focale della ricetta è il croccante involucro di zucchine dorate da una leggera panatura, che racchiude un cuore fondente di provola affumicata, racchiuso in uno strato di prosciutto crudo, che in fase di cottura aggiungerà una nota sapida e croccante al piatto.

Per questa ricetta potrete scegliere di variare il tipo di formaggio e i salumi utilizzati, optando anche di eliminare del tutto gli affettati per una versione vegetariana.

Le zucchine sono uno degli ortaggi più amati in questa stagione, importate in Europa nel XI secolo dall’America Latina, si sono subito diffuse, soprattutto tra le popolazioni più povere, per la facilità di coltivazione, ancora oggi, l’Italia è uno dei maggiori produttori di zucchine in Europa.

E’ perfetto per chi segue diete a regimi controllati, dato il suo basso apporto calorico e sono estremamente versatili in cucina, si prestano bene ad antipasti, come questo, a primi piatti, anche in abbinamento con il pesce e secondi piatti.

Pochi sanno che le zucchine si consumano in realtà acerbe, quando il frutto arriva a maturazione infatti, oltre a poter raggiungere il metro di lunghezza, presenta semi grandi ed ha un pessimo sapore, per questo vengono colte quando sono tra i 15 e i 20 cm al massimo, per riconoscere la zucchina perfetta al supermercato però affidatevi al vostro sguardo, cercate quelle dalla buccia brillante, senza macchie o tagli, se sono opache infatti saranno vecchie, mentre se presentassero delle macchie, allora significa che hanno sofferto il freddo e il sapore ne risentirà notevolmente.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Zucchine

200 g Provola affumicata

250 g Prosciutto Crudo a fette

Pane grattugiato

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta degli involtini di zucchine al forno con prosciutto e mozzarella, mettete una pentola capiente sul fuoco.

Lavate le zucchine, eliminate le due estremità e tagliatele a fette dello spessore di circa 2 mm nel senso della lunghezza.

Appena l’acqua comincia a bollire immergete le fette delle zucchine per 5 minuti, dopodiché scolatele e lasciatele freddare.

Asciugate ogni fettina con la carta assorbente e pennellatela con l’olio entrambi i lati.

Passate le fette di zucchina nel pane grattugiato e pressatelo leggermente per farlo aderire bene.

Mettete su ogni zucchina una fetta di prosciutto e se necessario piegatela in due.

Tagliate a cubetti di circa 2 cm la provola e posizionatela sul prosciutto, quindi arrotolate e chiudete con un stuzzicadenti. Adagiate gli involtini di zucchina su una leccarda coperta di carta forno e passate in forno caldo a 200 gradi per 20 minuti.