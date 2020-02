Quando si ha fretta non si capisce più niente, soprattutto in cucina. Lo stesso discorso vale quando succede un imprevisto, siete stanchi oppure semplicemente non avete voglia di fare da mangiare. In momenti come questi entrano in scena le zucchine, gli ortaggi più versatili e veloci da preparare. Dai finger food ai contorni, dai primi ai dolci (sì, anche quelli), le zucchine vengono in vostro aiuto anche nelle circostanze più trafelate.

Grazie a queste ricette velocissime sfornerete deliziosi manicaretti in men che non si dica. Gli ingredienti sono: poco tempo, un pizzico di creatività e tantissimo gusto! Segnate in agenda queste 15 ricette con le zucchine.

Pizzette di zucchine

Ore 19, la cena è quasi pronta, il citofono sta per trillare e le bottiglie sono in fresca. Manca solo un finger food sfizioso per accompagnare le bollicine: le pizzette di zucchina sono un’alternativa più salutare rispetto al carboidrato ma vi assicuriamo che non ne sentirete la mancanza! Condite le rondelle (mezzo cm al massimo) con salsa di pomodoro, olive e scamorza. Infornate per 8/10 minuti e gustate.

Frittelle zucchine e mozzarella

Le frittelle sono sempre benvenute sulla tavola degli antipasti, peccato che finiscono subito. Per fortuna prepararle è un gioco da ragazzi: basta seguire la nostra ricetta.

Polpette di zucchine alla pizzaiola

Come le frittelle, anche le polpette tradiscono la nostra passione per i vezzeggiativi. Guarda caso una tira l’altra, specialmente se ricoperte da una salsa saporita a base di pomodoro e mozzarella.

Ecco qui la ricetta.

Rosti di zucchine e patate

I rosti sono delle frittatine velocissime tipiche della Svizzera. Questa versione con patate e zucchine vi porterà via solo 15 minuti. Grattugiate le verdure, impastate con uovo, sale e parmigiano e fate dorare in padella. Accompagnate, se volete, con una salsa tzatziki.

Involtini di zucchine

Gli involtini di zucchine sono un antipasto veloce e divertente da preparare insieme a tutta la famiglia. Chi affetta le zucchine, chi prepara il ripieno, chi condisce tutte le fette (un filo d’olio e pangrattato), chi arrotola, chi mette lo stuzzicadenti. E poi tutti in forno: ma cosa avete capito, non voi, gli involtini!

Frittelle di zucchine e cipolle

Le frittelle qui a Dissapore sono una passione. Sarà perché sono veloci, perché gli ingredienti si contano sulle dita di una mano, perché quando sono pronte non si riesce a smettere di mangiarle. Specialmente la versione con zucchine e cipolle: ecco qui la ricetta.

Gazpacho di zucchine

Il verde del gazpacho di zucchine ispira allegria, leggerezza e salute. Tutte cose vere in quanto trattasi di un finger food saporito ed equilibrato, perfetto per aprire il pranzo.

Ecco qui la ricetta.

Zucchine trifolate

I contorni sono la parte più divertente della cucina: si fanno senza pensieri, stimolano la creatività e si tende a mangiarli ancora prima che arrivino in tavola (ops!). Anche le zucchine trifolate corrono il rischio: per questo ve le proponiamo al sicuro all’interno del Bimby.

Zucchine alla scapece

Cosa c’è di più buono delle zucchine? Facile: le zucchine fritte. Come quelle della “scapece”, preparazione tipica della cucina campana insaporita da menta e aceto.

Ecco qui la ricetta.

Zucchine gratinate

Grazie a San Pangrattato le ricette di verdura catturano immediatamente l’interesse degli ospiti, anche quelli più schizzinosi. Provate le zucchine gratinate, un contorno fresco e veloce condito con una panatura di parmigiano, prezzemolo, origano e pepe.

Pesto di zucchine

Del pesto alla genovese non ci si stanca mai, mettiamo subito le mani avanti. Però una volta ogni tanto cambiare non guasta: provateci con il pesto di zucchine, sugo pronto in 10 minuti per condire la pasta o insaporire toast e crostini.

Ecco qui la ricetta.

Spaghetti di zucchine

L’apoteosi del salutismo, gli spaghetti di zucchina sono la nuova “pasta”: niente glutine, pochissimi carboidrati e ancor meno calorie. Tutto ciò che vi serve è uno spiralizzatore e un po’ di ispirazione: facile con i nostri consigli!

Cous cous di zucchine

Il cous cous più veloce del west è fatto con carote e zucchine. Un primo piatto veloce e leggero da portare in tavola nel giro di 15 minuti.

Ecco la ricetta.

Frittata di zucchine

Non sarà quella di Fantozzi con le cipolle (e gli altri immancabili elementi), ma la frittata con le zucchine non mancherà di soddisfare il vostro appetito. In 15 minuti il secondo vegetariano è pronto con la nostra ricetta.

Muffin zucchine e cioccolato

Ebbene sì, le zucchine entrano agilmente a far parte del dolce. Questi muffin di zucchine e cioccolato si preparano in 15 minuti: da una parte gli ingredienti secchi (farina, zucchero, cacao amaro e lievito), dall’altra gli umidi (zucchina e uovo). Poi si mischia, si riempiono gli stampini e via in forno per altri 15 minuti. Il risultato? Un indizio ve lo dà la foto qui sopra: semplicemente paradisiaco!