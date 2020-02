Le lasagne alla boscaiola sono il piatto perfetto da inserire in un menù classico, quando si hanno a tavola ospiti che amano la tradizione.

Sono quella ricetta perfetto da preparare in anticipo, infornare per poi dedicarsi all’aperitivo e a chiacchierare piacevolmente con i propri ospiti.

Sarà anche il piatto perfetto per fare colpo su quegli ospiti un po’ difficili.

Infatti, in questi casi per non sbagliare meglio andare sul sicuro, evitare sapori forti e accostamenti eccentrici per portare in tavola un piatto rassicurante.

Tradizione non vuol dire però banalità, ne tanto meno difficoltà ecco perché la lasagna alla boscaiola è il piatto perfetto per queste occasioni, piacerà a tutti e sarà gradito anche da eventuali ospiti vegetariani.

Insomma, portando in tavola una teglia fumante di lasagne alla boscaiola il successo sarà assicurato e… il bis anche!

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Sfoglia per lasagne

500 g Funghi champignon

200 g Piselli

300 g Carne macinata

200 g Scamorza

1 spicchio Aglio

150 g Parmigiano grattugiato

1 bicchiere Vino Bianco

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Prezzemolo

Preparazione

Per preparare la ricetta delle lasagne alla boscaiola soffriggete la carne macinata in padella con un filo d’olio, sfumate con il vino bianco, cuocete per 15 minuti.

A fine cottura aggiungete un mestolo di besciamella ed amalgamate.

In un’altra padella soffriggete l’aglio con l’olio, aggiungete i funghi, il prezzemolo, i piselli e cuocete per 20 minuti.

Regolate di sale e pepe.

A fine cottura ricordatevi di eliminare lo spicchio di aglio.

Passate alla composizione della lasagna: mettete un mestolo di besciamella sul fondo della teglia, adagiate le sfoglie di lasagna, coprite con uno strato di carne macinata, uno di verdure, uno di scamorza tritata, una spolverata di formaggio e un mestolo di besciamella.

Completate la composizione della lasagna a strati fino alla fine degli ingredienti.

Chiudete l’ultimo strato coprendo con la besciamella e abbondante formaggio.

Infornate a 200°C per 20 minuti.