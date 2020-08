Le lasagne radicchio e scamorza,, sono un primo piatto vegetariano e goloso, con i suoi strati morbidi di sfoglia, ragù bianco, radicchio e formaggio è una pasta al forno calda e irresistibile.

Una ricetta facile e veloce, la cremosità contrasta con il sapore leggermente amaricante del radicchio e se scegliamo la scamorza affumicata il connubio di sapori sarà perfetto.

Il radicchio, specie quello tipico di Treviso, è figlio di una tradizione che trova le sue radici nei secoli, sembra infatti fosse coltivato già dalla metà del XVI secolo e si trova perfino in molti dipinti, un esempio sono Le Nozze di Cana, oggi esposto al Louvre, di Leandro da Ponte detto Il Bassano.

Nonostante la fama di questo ortaggio sembra per avere un vero processo di produzione dobbiamo aspettare la seconda metà del XIX secolo, quando un vivaista, tal Francesco Van Den Borre, arrivato in Italia dal Belgio, per creare un giardino patrizio, portò con sè anche la tecnica di imbianchimento utilizzata in Belgio per le cicorie.

Nel 1900 finalmente, il radicchio riceve la sua consacrazione con la creazione di una mostra a lui dedicata, fortemente voluta dall’agronomo Giuseppe Benzi, lombardo e follemente innamorato di questo ortaggio.

Oltre ad avere un gusto inconfondibile che si sposa alla perfezione in qualsiasi tipo di piatto il radicchio è anche ricco di antiossidanti e, se non bastasse, ha anche un apporto calorico veramente basso.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Radicchio

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Cipolla

250 g Lasagne

100 g Parmigiano grattugiato

500 ml Besciamella

300 g Scamorza

Sale

Pepe

Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta delle lasagne radicchio e scamorza, tagliate il radicchio a listarelle e fatelo saltare in padella con l’olio e la cipolla. Cuocete per 10 minuti. Regolate di sale e pepe.

Assemblate la lasagna sistemando un po’ di besciamella sul fondo di una teglia da forno, coprite con uno strato di pasta, coprite con la besciamella, adagiate il radicchio cotto, le fette di scamorza, spolverate con il formaggio grattugiato e proseguite cosi a strati fino alla fine degli ingredienti.

Chiudete l’ultimo strato di lasagna con il radicchio, con una spolverata di formaggio e con dei fiocchetti di burro. Infornate A 200°C per 20 minuti.