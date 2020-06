Le mezze maniche alla sorrentina sono una chiara rivisitazione del piatto campano a base di gnocchi, pochi ingredienti, tipicamente mediterranei, pomodoro, mozzarella e basilico ed un metodo di cottura diverso da quello a cui siamo abituati, il risultato è una pasta cotta a puntina, perfettamente amalgamata nei sapori e cremosa.

La pasta che abbiamo scelto per preparare questa ricetta, sono delle mezze maniche con cottura 14 minuti, quindi ideali per preparazioni come questa, dove la pasta viene cotta insieme a tutti gli altri ingredienti, in una pentola sola, quella che gli americani chiamano one pot pasta per intenderci o , per dirla in italiano, una pasta risottata, ne avevamo già parlato ricordate?

E quale ricetta migliore, se non un bellissimo tricolore di ingredienti per onorare questa pasta meravigliosa?

Ricordate, se volete la pasta al dente, utilizzate solo 800 ml di acqua per la ricetta. Se invece la volete un pochino più cotta e con un pochino di sughetto in più, utilizzate 900 ml.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

800 ml Acqua

250 g Pasta

250 g Pomodori Pachino

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Sale Grosso

1 pizzico Peperoncino

10 g Basilico

250 g Mozzarella

50 g Parmigiano Reggiano

Preparazione

Per preparare la ricetta delle mezze maniche alla sorrentina, prendete una pentola abbastanza capiente dai bordi alti e mettete all’interno l’acqua, l’olio, il sale grosso, un pochino di basilico sminuzzato con le mani ed il peperoncino.

Tagliate i pomodorini pachino a metà ed aggiungeteli agli altri ingredienti.

In ultimo, mettete la pasta nella pentola e mischiate bene.

Accendete il fuoco e coprite la pentola con un coperchio fino a quando l’acqua non arriverà a bollore.

Quando l’acqua bollirà, togliete il coperchio e fate cuocere la pasta fino al grado di cottura desiderato, a fuoco medio. Ricordatevi di mescolare di tanto in tanto.

Quando la pasta sarà cotta, aggiungete nella pentola il basilico fresco rimanente, la mozzarella per pizza ed il Parmigiano grattugiato.

Mescolate bene il tutto fino a quando la mozzarella non si scioglierà e servite immediatamente.