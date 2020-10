Ricetta nasi goreng, il riso fritto indonesiano

Il nasi goreng, è un piatto tipico della cucina indonesiana nasi goreng significa letteralmente riso fritto, a questo vengono aggiunti pollo o gamberetti, verdura e uova, ogni punto di ristoro, come ogni famiglia, in Indonesia ha la propria versione.

Una ricetta che rappresenta un vero e proprio piatto unico, completo e ricco, dal sapore gradevole e leggero che spesso è accompagnato da un paio di spiedini Satay e viene servito insieme ad un uovo al tegamino, di norma si utilizza o pollo o gamberetti, ma non è inusuale trovare entrambi, la tradizione vorrebbe che si consumasse con la mano destra, ma non mancano mai forchetta e coltello accanto al piatto.

In Indonesia, il riso viene preparato la mattina per tutti i tre pasti della giornata: colazione, pranzo e cena, la cucina indonesiana è forse tra le meno conosciute rispetto ad altre cucine medioorientale, eppure è una cucina ricca di tradizione e di piatti da scoprire.

Il nasi goreng ad esempio, era un piatto preparato dalle donne della famiglia quando si avevano ospiti importanti alla propria tavola, è considerato il piatto nazionale, tanto che da essere servito al presidente Obama durante la sua visita nel paese ed ogni regione ha la sua personale versione.

Viene preparato al mattino appunto, il riso viene cotto al vapore o lessato in acqua e successivamente fritto, saltandolo con gli altri ingredienti che compongono il piatto, una volta pronto viene coperto e lasciato raffreddare, per essere servito a temperatura ambiente.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Riso basmati

5 Uova

4 Peperoncini freschi

5 cucchiai Salsa Di Soia

1 Scalogno

1 spicchio Aglio

1 cucchiaio Concentrato Di Pomodoro

200 g Petti di Pollo

4 cucchiai Olio Di Semi Di Arachide

Preparazione

Per preparare la ricetta del nasi goreng, lavate e asciugate i peperoncini, apriteli per il senso della lunghezza, privatene 3 dei semi, uno tenetelo intatto.

Tritate scalogno, aglio e peperoncini e versate il trito in una wok o in una padella capiente in cui avrete già scaldato l’olio di arachide. Soffriggete il tutto per un paio di minuti.

Tagliate il pollo a dadini e aggiungetelo al soffritto. Cuocete la carne per circa 5-10 minuti. A fine cottura, aggiungete la salsa di soia e il concentrato di pomodoro.

In una casseruola portate l’acqua ad ebollizione, salate e cuocete il riso per il tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo, scaldate una padella antiaderente, sbattete un uovo e cuocetelo, facendo una sottile omelette. In un’altra padella cuocete 4 uova al tegamino.

Scolate il riso e versatelo nella wok. Tagliate a striscioline l’omelette e unitela al riso. Accendete il fuoco e fate saltare il tutto per un paio di minuti.

Impiattate ponendo un uovo fritto sopra ogni porzione di riso.