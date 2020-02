I nidi di rondine romagnoli sono uno di quei piatti della tradizione che oltre ad essere buoni e saporiti, sono anche molto belli da vedere, la loro forma ricorda vagamente una rosa.

Questa ricetta non a caso è anche nota come “rosette romagnole”.

Preparare la ricetta dei nidi di rondine potrebbe sembrare complicato e lungo, si tratta invece di una ricetta che potete preparare in meno di mezzora, più i 20 minuti di cottura al forno.

Una sfoglia di pasta fresca farcita con prosciutto e formaggio, cotta in forno e gratinata al punto giusto tanto da formare quella leggera crosticina che ci piace tanto.

Questo è un piatto che può essere preparato con largo anticipo e conservato in frigo fino al momento di infornarlo, o persino congelato e infornato nel momento in cui volete consumarlo.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

120 g Pasta tipo Lasagna

200 g Prosciutto Cotto

200 g Fontina tagliata sottile

50 g Parmigiano Reggiano

Per la besciamella

60 g Burro

60 g Farina

1 l Latte

q.b. Noce Moscata

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei nidi di rondine romagnoli preparate una besciamella piuttosto morbida: mettete a scaldare in un pentolino il latte; a parte fate sciogliere il burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e aggiungete la farina setacciata a pioggia, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi.

Poi rimettete sul fuoco dolce e mescolate fino a farla diventare dorata.

Aggiungete il latte caldo, quindi cuocete 5-6 minuti, infine aggiustate di sale e spolverate con la noce moscata.

Farcite le sfoglie di pasta con una fetta di prosciutto, due/tre cucchiaiate abbondanti di besciamella stendendola accuratamente su tutta la superficie e lasciando un paio di centimetri dai bordi, quindi completate con la fontina tagliata sottilmente e il Parmigiano Reggiano grattugiato.

Avvolgete il rotolo su se stesso e affettatelo ottenendo delle girandole da tre centimetri ognuna (regolatevi con lo spessore della lama del coltello per tagliarli tutti uguali).

Poi sistemate queste ultime nella pirofila adagiandole una di fianco all’altra senza lasciare buchi.

Cospargete la superficie con la besciamella rimasta, spolverizzate con abbondante Parmigiano e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 30/40 minuti circa o comunque quando avranno preso un bel colore dorato.

I vostri nidi di rondine sono pronti per essere impiattati e gustati!

Note

I nidi di rondine possono essere cotti e conservati per 1-2 giorni, tenendoli in frigorifero e coperti con pellicola trasparente.

Provate i nidi di rondine anche in versione vegetariana: basterà farcirli con un mix di verdure cotte!