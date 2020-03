L’omelette prosciutto e formaggio è una preparazione semplice ma di estrema soddisfazione che risolve un pasto in pochi minuti, a patto di saperla preparare a regola d’arte.

Le scuole di pensiero su questa ricetta sono tante, c’è chi la preferisce ben cotta e chi sostiene che debba essere leggermente cremosa all’interno, per un risultato davvero succulento e perché l’uovo si fonda con il ripieno.

Anche il modo di sbattere le uova segue diverse linee, a seconda che si voglia ottenere una superficie uniforme ma più asciutta, o meno uniforme, con l’albume più in evidenza, ma dal risultato finale più morbido.

L’uovo sbattuto va fatto colare su una padella ben calda, in modo che la cottura sia rapida e che l’omelette non si asciughi troppo.

Se si intende fare un’omelette vuota, è sufficiente attendere che la cottura non sia perfettamente raggiunta al centro ed arrotolarla su se stessa con l’aiuto di una spatola, se invece si intende farcire, il momento giusto per deporvi gli ingredienti all’interno è quando è rimasto ancora un po’ di uovo liquido nella parte centrale, che sul finire della cottura si fonderà perfettamente con il ripieno.

Come tante tecniche di cucina, l’unico modo per un’omelette a regola d’arte è l’esercizio, anche per valutare il giusto spessore dell’involucro, in relazione al numero di uova utilizzate e al diametro della padella, ma soprattutto per un giro di polso da maestro!

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

5 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

3 Uova

1 pizzico Sale

Olio Extravergine D’Oliva

per il ripieno

50 g Prosciutto Cotto

70 g Stracchino

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’omelette prosciutto e formaggio, sbattere le uova in una ciotola con un pizzico di sale, finché tuorli e albumi non iniziano a fondersi. Non sbattere troppo a lungo, non deve gonfiarsi come una frittata.

Tagliare a pezzetti le fette di prosciutto e il formaggio.

Scaldare un filo d’olio in una padella di circa 27 cm di diametro.

Quando l’olio è caldo, versare l’uovo sbattuto e far ruotare la padella, in modo che l’uovo ricopra tutta la superficie.

Quando i bordi iniziano ad essere cotti, ma il centro è ancora leggermente liquido, farcire la metà dell’omelette e ricoprire il ripieno con l’altro lato di omelette lasciato sguarnito.

Schiacciare bene i bordi per far aderire le due parti ancora in cottura e poi servire subito.