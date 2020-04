Il pan di Spagna salato, è un’idea che nasce come alternativa ai pan brioche imbottiti che accompagnano nelle occasioni di festa i nostri aperitivi, antipasti e buffet.

Infatti la preparazione del classico panettone gastronomico da farcire con ripieni salati può risultare abbastanza lunga e laboriosa, mentre la ricetta di questo pan di spagna offre il vantaggio di essere molto più semplice e veloce da preparare, senza il bisogno di utilizzare stampi particolari, vi basterà una comune tortiera diametro 22 centimetri.

Tra gli ingredienti del nostro pan di spagna salato viene inserito comunque lo zucchero, quel tanto che basta per rendere l’impasto più soffice e dal gusto appena dolce, che si sposa perfettamente con affettati, formaggi e verdure saltate.

In questa ricetta di pan di spagna salato vi mostriamo anche un’idea per farcirlo, ovviamente potete scegliere di riempirlo come preferite e se volete aggiungere un tocco goloso in più, consigliamo di preparare la nostra infallibile Maionese fatta in casa.

È possibile realizzare il pan di spagna salato in anticipo e congelarlo già tagliato e avvolto nella pellicola alimentare, basterà scongelarlo al momento del bisogno, sempre pronto secondo necessità.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per il Pan di Spagna Salato

160 g Farina 00

6 Uova

60 g Zucchero semolato

6 g Sale fino

6 g Lievito in polvere istantaneo per torte salate e focacce

Per il ripieno

150 g Formaggio a fette

150 g Prosciutto Cotto

150 g Maionese

1 Pomodoro

Insalata

Preparazione

Per preparare la ricetta del pan di Spagna salato, nella planetaria o in un recipiente bello grande lavorate con le fruste le uova intere con lo zucchero e il sale.

Sbattete alla massima velocità, per almeno dieci minuti, fino a che otterrete un composto soffice e spumoso.

A questo punto aggiungete in due volte delicatamente, senza smontare, la farina setacciata con il lievito aiutandovi con una spatola.

Versate l’impasto in una tortiera diametro 22 centimetri imburrata ed infarinata.

Passate in forno caldo a 180 gradi per trenta minuti.

Per verificare l’avvenuta cottura, infilzate il pan di spagna al cento con uno stuzzicadenti, se questo esce pulito senza pezzi di impasto attaccati sfornate, altrimenti proseguite la cottura ancora per qualche minuto.

Una volta pronto, lasciate riposare il pan di spagna coperto con un panno almeno un paio di ore

Dividete in tre il pan di spagna tagliandolo orizzontalmente.

Spalmate la base con la maionese e riempite con metà del formaggio e con il pomodoro tagliato a fette.

Salate leggermente il pomodoro

Adagiate anche qualche foglia di insalata per dare croccantezza.

Mettete il secondo strato di pan di spagna e spalmate di nuovo con la maionese.

Unite il resto delle fette di formaggio e il prosciutto cotto.

Chiudete con l’ultimo strato e servite in porzioni come una torta.