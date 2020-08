I pancakes senza uova sono una ricetta ideale per chi segue una dieta vegana o per chi ha intolleranze alle uova.

Una ricetta semplicissima, che non solo è light, vegan e buonissima ma non vi farà sporcare neanche una ciotola o una frusta, tutto quello che vi servirà, oltre agli ingredienti, è un barattolo con un tappo a chiusura ermetica e potrete preparare i piatti.

I pancakes sono una delle ricette più iconiche degli stati Uniti, non esiste film in cui non compaiano tutti belli impilati e sormontati da una’abbondante colata di sciroppo d’acero, ad oggi sono il piatto perfetto per i brunch, eppure nel 1935 Vogue definiva queste frittelle “difficili da consumare” e per cui non valeva la pena sporcare neanche le padelle.

Prima degli Stati Uniti queste frittelle, dal gusto “neutro” avevano già conquistato gli antichi romani, venivano chiamati Alita Dolcia ed erano una versione primordiale di quelli che gustiamo oggi, l’impasto era a base di latte, farina, uova e spezie, il tutto poi veniva ingolosito da una generosa dose di miele, erano una sorta di antisignano street food, venduto nei banchetti all’interno delle piazze cittadine.

Ormai queste frittelline sono talmente famose che moltissimi paesi hanno isituito dei giorni a loro dedicati, dall’Inghilterra all’Irlanda, i pancake vengono di solito festeggiati per il martedì grasso, per fare scorta di dolci prima della quaresima e del relativo digiuno, in realtà sembra venissero preparati per eliminare lo zucchero e le uova dalle dispense e tenere lontana ogni tentazione.

Restano comunque perfetti per ogni occasione, dolci o salati, normali o vegani, semplicissimi da preparare, si fanno in pochi minuti e sono sempre buonissimi, a patto di non commettere errori quando si preparano, se volete essere sicuri di preparare il pancake perfetto ecco un promemoria degli errori da non commettere mai.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Latte vegetale

300 g Farina integrale

60 g Zucchero Di Canna

10 g Lievito per dolci

q.b. Olio Di Semi

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pancake senza uova, prendete un vasetto dall’apertura larga. Versate prima di tutto gli ingredienti secchi.

Aggiungete il latte. Chiudete il vasetto e poi agitatelo con forza in modo da mescolare bene gli ingredienti e da sciogliere eventuali grumi.

Scaldate un pentolino e ungete il fondo. Versate un po’ di pastella e aspettate che la superficie si riempia di bollicine: a quel punto rigirate il pancake e fatelo dorare dall’altra parte. Proseguite così fino ad esaurire la pastella.

Servite i pancakes guarnendoli con zucchero a velo, sciroppo d’acero o yogurt vegetale.