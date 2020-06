La pasta al forno con broccoli e speck, è un primo piatto sostanzioso, morbido e croccante, potete tranquillamente servirlo come piatto unico, è perfetto per un buffet, si può mangiare facilmente anche in piedi, comodo e pratico, lo potete preparare in anticipo e infornare all’ultimo minuto.

Una ricetta semplice adatta a tutte le stagioni, un piatto completo grazie ai broccoli, al formaggio e allo speck, da preparare anche in anticipo e congelare, per poi infornare solo al momento in cui si intende portarlo in tavola.

I broccoli sono un ortaggio molto apprezzato ed utilizzato già tra gli antichi Romani, si pensa infatti che la loro origine risalga a circa 2000 anni fa, con il tempo di sono diffusi in tutta Europa, prime fra tutte in Francia e Inghilterra, intorno al 1700, negli Stati Uniti invece, la loro crescita commerciale ha inizio intorno agli anni ’20 del XX secolo, anche se misero piede nel nuovo continente nel 1767, grazie aThomas Jefferson che, ne importò i semi dall’Italia e li seminò nel suo giardino.

Anche conosciuti come asparagi italiani, per le proprietà che li accomunano, sembra che il termine stesso, broccolo, derivi da broccalo, che significa cavolo cappuccio, facendo comunque parte della stessa famiglia.

Ormai disponibili tutto l’anno il periodo in cui sono più nutrienti e saporiti è sicuramente il periodo che va da gennaio ad aprile, ma restano comunque, anche di serra, un’ottima fonte di vitamine e sali minerali.

Uno dei grandi pregiudizi sui broccoli, come per tutti i loro cugini, verza, cavoli etc, è dovuto all’odore che emanano durante la cottura, ma molti non sanno che per risolvere il problema basta aggiungere una fetta di pane in pentola.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Pasta tipo mezze maniche rigate

250 g Broccoli già lessati

70 g Speck tagliato spesso

200 g Scamorza

150 g Mozzarelle

50 g Parmigiano Reggiano

180 g Besciamella

Olio Extravergine D’Oliva

Peperoncini

1 spicchio Aglio

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta al forno con broccoli e speck lessate le mezze maniche in abbondante acqua salata, scolate al dente, trasferite su un piatto, unite un filo d’olio e fate raffreddare.

In una padella fate soffriggere l’aglio, due cucchiai d’olio e il peperoncino, unite i broccoli, regolate di sale e fate insaporire per 5 minuti, allontanate dal fuoco.

Preriscaldate il forno a 200 gradi.

Versate le mezze maniche in una ciotola, unite i broccoli, la besciamella e il parmigiano, (tenete da parte un cucchiaio di parmigiano), mescolate bene.

Tagliate a dadini la scamorza, lo speck e unite alla pasta.

Tagliate anche la mozzarella a dadini, aggiungete al resto degli ingredienti tenendo da parte un po’ di mozzarella.

Versate la pasta in una pirofila cospargete con il parmigiano e la mozzarella tenuti da parte e infornate per 25-30 minuti.

Sfornate e servite subito.