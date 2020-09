La pasta al ragù bianco con funghi è un primo piatto che punta tutto su un binomio ben collaudato, quello dei funghi e del tartufo, il tutto amalgamato da un ragù bianco, una base perfetta per molti tipi di preparazioni.

Una ricetta semplice ma che necessita di ottime materie prime, funghi champignon freschi, una buona salsa tartufata e un ragù bianco fatto a dovere, con un trito di carote, sedano e cipolla, macinato di manzo e salsiccia, per renderlo ancora più saporito.

La salsa al tartufo può essere aggiunta al condimento nelle dosi che preferite, state solo attenti a non esagerare per evitare di coprire i funghi con il profumo molto intenso del tartufo, aggiungetene poi 1/2 cucchiaino sul piatto al momento di servire.

Quando preparate il ragù bianco potete anche preparane in grandi quantità e congelarlo, per averlo a portata di mano in ogni occasione.

Noi abbiamo optato per un classico, le tagliatelle fresche, che con la loro porosità sono perfette per raccogliere il condimento nel modo migliore ma potete scegliere qualsiasi tipo di formato preferiate.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

500 g Pasta All’Uovo tipo Tagliatelle

300 g Salsa Ragù bianco

500 g Funghi Champignons

1 spicchio Aglio

q.b. Olio Extravergine D’Oliva Bio

1 o 2 cucchiaini Salsa tartufata

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta al ragù bianco con funghi, dopo aver pulito i funghi tagliateli a fettine e metteteli a trifolare in un fondo d’olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, salate e aspettate che siano ben insaporiti.

Mettete in una padella 300 g di ragù bianco, quindi unite i funghi, uno o due cucchiaini di salsa al tartufo e fate amalgamare bene unendo un mestolo di acqua di cottura della pasta.

Scolate le tagliatelle che avrete fatto bollire in abbondante acqua salata e condite la pasta con il ragù.

Spolverate con parmigiano grattugiato.