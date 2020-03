La pasta con baccalà in bianco è un primo piatto semplice ma dal sapore deciso, un jolly da giocarsi quando si hanno ottimi ingredienti in frigorifero e poco tempo a disposizione, a patte che abbiate già dissalato il baccalà è ovvio.

Il baccalà è un tipo di pesce che si presta benissimo a condire una pasta, al sugo o in bianco, durante la cottura si sfalda amalgamandosi bene con gli altri ingredienti della ricetta, in questo caso con aglio, peperoncino, acciughe e olive, in bianco può essere preparato anche con il latte lasciando cuocere dolcemente il pesce.

L’aspetto da tenere bene a mente utilizzando il baccalà è dissalarlo, esiste già dissalato ma in caso contrario dovete lasciarlo a lungo in acqua fredda cambiandola spesso in modo tale che perda il sale, è importante eseguire bene questo passaggio per non trovarsi un pesce molto salato.

Potete utilizzare il tipo di pasta che preferite e sperimentare i molteplici condimenti che potete creare con questo pesce, classico con il pomodoro, con delle verdure, con altri pesci, in brodo, nel latte.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Spaghetti

300 g Baccalà

2 spicchi Aglio

q.b. Peperoncini

10 filetti Acciughe

40 g Olive nere denocciolate

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con baccalà in bianco, mettete almeno dodici ore prima il baccalà a dissalare in acqua fredda, cambiate l’acqua almeno 5-6 volte.

Mettete a bollire una pentola capiente di acqua salata, una volta giunta a bollore buttate la pasta e fate cuocere per il tempo indicato sulla confezione.

In una padella antiaderente versate l’olio, mettetelo a scaldare e dopo qualche istante unite l’aglio e il peperoncino.

Lasciate cuocere un minuto abbondante poi unite il baccalà ben scolato dall’acqua, lasciate rosolare per qualche minuto poi giratelo e unite le acciughe e le olive, mescolate ogni tanto, cuocete per circa quindici minuti, il pesce si sarà sfaldato amalgamandosi con gli altri ingredienti.

Scolate gli spaghetti e aggiungeteli al pesce, fate saltare un paio di minuti per amalgamare il tutto e servite ancora caldi.