La pasta con carciofi è una pasta semplice e velocissima, ma con un po’ di fantasia e con il profumo di mare diventa subito un primo piatto importante.

Per impreziosire questa ricetta abbiamo pensato di abbinare ai carciofi i totani che, avendo un sapore intenso ben si abbinano senza rischiare di essere sovrastati dal sapore del carciofo, abbiamo aggiunto un po’ di dolcezza con i gamberetti rosa.

Non vi resta che pesare la giusta quantità di pasta, perfetti in questo caso uno spaghetto alla chitarra, magari trafilato a bronzo, che riesca a raccogliere tutto il condimento e portare in tavola.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Pasta Tipo spaghetti alla chitarra

4 Carciofi

4 Totani di media grandezza

200 g Gamberetti rosa

1/2 bicchiere Vino Bianco

1 Scalogno

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Sale Integrale

1 spicchio Aglio

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con carciofi lavate, pulite e tagliate i totani ad anelli.

Lavate e togliete le teste dei gamberetti rosa e tenete da parte.

Togliete ai carciofi la parte dura, affettateli finemente e metteteli in una bacinella con del succo di limone.

In una padella scaldate due o tre cucchiai di olio e uno spicchio di aglio, aggiungete i carciofi, salate e lasciate cuocere per circa 10 minuti, e comunque fino a che i carciofi non risultano morbidi.

Nel frattempo tagliate finemente uno scalogno, fatelo soffriggere in una padella capiente con due o tre cucchiai di olio evo, e aggiungete i totani.

Lasciate andare a fiamma vivace fino a che non si è asciugata la propria acqua, unite i gamberetti, salate e sfumate con il vino.

Adesso unite i carciofi al sugo di pesce, e dopo aver scolato la pasta al dente saltatela nella padella, potete aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta per dare maggior cremosità al piatto.

Servite con un giro di olio a crudo e una grattata di pepe.