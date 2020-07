Perfetta per una cena d’estate, la pasta con zucchine e pancetta è un piatto facilissimo da fare, che in meno di 30 minuti vi permetterà di portare in tavola un primo delizioso, ideale quando vi vengono a trovare gli amici a cena e si vuol preparare loro qualcosa di buono ma stando ai fornelli poco tempo.

Preparare questa ricetta è davvero semplice vi basterà affettare gli ingredienti e il gioco è fatto, la dolcezza delle zucchine si sposa in maniera eccellente con la sapidità della pancetta e insieme danno vita a un mix di sapori davvero eccellente, una abbondante spolverata di formaggio e il successo è garantito.

In questo caso abbiamo utilizzato della pasta corta e rigata, ma voi potete utilizzare quella che vi piace di più, ad esempio ci stanno benissimo le farfalle!

La carne di maiale è forse uno degli animali più importanti nella nostra storia culinaria e nell’intera tradizione alimentare, già ai tempi di Romani veniva impiegato e lavorato per essere poi cucinato, le prime tracce di pancetta risalgono proprio all’impero romano, dove veniva impiegata come fonte di energia e veniva infatti data come pasto ai legionari almeno due volte la settimana, questa sua “proprietà” energizzante venne mantenuta nel tempo, fino al periodo longobardo, in cui veniva data ai muratori prima del lavoro stagionale.

Nel nostro paese esistono due produzioni che hanno ottenuto la denominazione DOP, la pancetta Piacentina e quella Calabrese, ma sono 12 le regioni che hanno inserito questo ingrediente nell’elenco dei loro prodotti agroalimentari tradizionali.

Il bacon americano invece, si differenzia dalla nostrana pancetta per il processo di cottura a cui viene sottoposta la carne, nel bacon infatti la carne viene prima cotta al vapore e solo dopo affumicata.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Pasta

3 Zucchine

50 g Pancetta

Cipolla

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con zucchine e pancetta, per prima cosa lavate e spuntate le zucchine, quindi affettatele in maniera sottile, e tagliate a cubetti anche la pancetta.

In una padella mettete a soffriggere la pancetta senza aggiungere altro condimento e quando il grasso sarà diventato trasparente, alzatela e mettetela da parte.

All’interno della stessa padella fate soffriggere, aggiungendo un filo di olio un po’ di cipolla tagliata sottile, quindi aggiungete anche le rondelle di zucchine, aggiustando di sale e pepe.

Aggiungete un mestolo di acqua calda per cuocere, coprite quindi con un coperchio.

Cuocete intanto la pasta e poco prima di scolare aggiungete un mestolo di acqua di cottura alla padella, poi aggiungete il parmigiano grattugiato e il basilico.

Ora scolate la pasta e versatela in padella, facendo consumare il liquido e mescolando.

Servite la pasta zucchine e pancetta ben calda aggiungendo ancora un po’ di parmigiano.