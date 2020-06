La pasta melanzane e pomodorini è un primo piatto che si adatta bene a qualsiasi situazione, che non sappiate cosa prepararvi per pranzo o che abbiate ospiti improvvisi a cena, questa pasta è un ottimo jolly da portare in tavola, dal profilo chiaramente mediterraneo ricorda un po’ la norma, declinata in una chiave più veloce e più leggera, pomodorini freschi, melanzane velocemente rosalate in olio e tanto basilico a profumare.

Una ricetta semplice, vegana e anche leggera se vogliamo, basta non eccedere con l’olio per le melanzane e non virare troppo sulla pasta alla norma, che prevede melanzane fritte a regola d’arte, un primo questo, perfetto per la bella stagione, ottimo sia appena fatto, che anche tiepido, nel caso voleste prepararlo per un picnic, in quel caso, ricordate di tenere la cottura della pasta leggermente indietro, per evitare di trovarla scotta quando la mangerete.

Le melanzane sono un ortaggio originario dell’India, che arrivo nel nostro continente solo nel VII secolo, grazie agli Arabi, inizialmente chiamata petonciana o petonciano, il suo nome venne poi cambiato in melangiana fino all’attuale melanzana, che richiama probabilmente il termine mela insana, a ricordare che questo ortaggio non può essere consumato crudo.

Ne esistono tantissime varietà, distinte solo dalla forma, arrotondata, ovale o allungata e, talvolta, per il colore che può virare dal lilla fino al viola intenso, quasi nero, il colore intenso di questi ortaggi deriva da una forma genetica di difesa contro i raggi ultravioletti del sole, una sorta di scudo per preservarne l’interno.

Ricche di sali minerali e vitamine, sono composte di acqua per il 92%, il restante 8% sono fibre, proteine, vitamine e carboidrati, il che le rende perfette nelle diete ipocaloriche, avendo delle ovvie proprietà diuretiche.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

160 g Pasta tipo Spaghetti

100 g Melanzane

100 g Pomodori Ciliegini

1 Scalogno

Basilico

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta melanzane e pomodorini, lavate con acqua fredda i pomodorini e la melanzana e tagliate il tutto a dadini.

Sbucciate lo scalogno, tritatelo e mettetelo in una padella con l’olio extra vergine, lasciandolo appassire per un paio di minuti.

Aggiungete i dadini di melanzana, fate soffriggere per 5 minuti a fiamma media quindi versate anche i pomodorini.

Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata.

Completate il condimento aggiungendo in padella il basilico lavato con acqua fredda e tagliato ed aggiustando di sale.

Versate a pasta nella padella con il condimento, aggiungete un paio di cucchiai di acqua di cottura e mantecate a fiamma alta per pochi secondi. Servite immediatamente.