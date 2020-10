Il pasticcio di tortellini al forno, è un primo piatto goloso e ricco che piacerà a grandi e bambini e anche un’ottima soluzione per riutilizzare eventuali tortellini avanzati.

Una ricetta ricca e perfetta per ogni occasione, buonissimo anche se preparato in anticipo, preparate tutto e lasciate in teglia, pronto da cuocere in frigorifero, i sapori si amalgameranno e quando vorrete servirlo non dovrete far altro che infornare e impiattare.

Tradizionalmente con il termine di pasticcio si indicano tutte quelle preparazioni composte da svariati ingredienti e poi racchiusi in un involucro di pasta e cotti al forno, esistono molti ricettari regionali che ancora annoverano tra i loro piatti più tradizionali proprio dei pasticci a base di pasta o carne.

Il pasticcio o timballo, dal momento che si parla di pasta in questo caso, nasce nella cucina rinascimentale, l’idea era quella di cuocere la pasta appunto, con sughi ricchi, di norma a base di carne e poi inserirlo in un guscio di pasta frolla, tradizione che è arrivata fino a noi, come dimostra il timballo di tortellini tipico dell’Emilia Romagna, anche chiamato scrigno di Venere e formato da tortellini, mortadella, piselli e besciamella e nella sua versione rossa, viene aggiunto il ragù, ovviamente ad oggi la pasta frolla è stata sostituita da un guscio di brisè, dal sapore meno dolce e più neutro ma comunque consistente per sostenere e racchiudere una farcia tanto importante.

Questa nostra versione è più simile ad un classico timballo di pasta al forno e omette di conseguenza l’utilizzo della pasta brisè o pasta sfoglia, lasciando ai tortellini e al formaggio il compito di legarsi e sorreggersi in modo indissolubile.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 57 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Passata Di Pomodoro

2 cipolle

500 g Tortellini

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

100 g Pisellini

250 g Mozzarella

80 g di Parmigiano grattugiato

Basilico q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Per preparare la ricetta del pasticcio di tortellini al forno, pulite ed affettate le cipolle e mettetele da parte. Lavate ed asciugate il basilico.

In una casseruola, fate stufare la cipolla ( metà ) ed aggiungeteci la passata di pomodoro. Fate cuocere per 15 minuti circa, aggiungete il basilico e fate cuocere per altri 5 minuti e spegnete.

Nel frattempo, in un’altra casseruola fate stufare la restante cipolla con il restante olio extravergine d’oliva, aggiungete i pisellini e a fuoco dolce, cuoceteli per qualche minuto.

Aggiungete un mestolo d’acqua calda e a fuoco dolce continuate la cottura, aggiungendo se necessario dell’altra acqua calda, fino al termine della cottura, poi aggiustate di sale.

Spezzettate le mozzarelle. Cuocete i tortellini fino a quasi metà cottura, in abbondante acqua salata.

Scolateli e metteteli in una ciotola, conditeli con due mestoli di sugo e con i pisellini e mescolate bene.

Aggiungete 3/4 della mozzarella, qualche foglia di basilico spezzettate e metà parmigiano grattugiato ed altri due cucchiai di sugo e mescolate ancora.

Prendete la pirofila scelta, aggiungete tre cucchiai abbondanti di sugo e con il dorso del cucchiaio ricoprite l’intera superficie.

Trasferite i tortellini, aggiungeteci altri due cucchiai di sugo, la restante mozzarella, spolverizzate il restante formaggio grattugiato.

Infornate a 200° per 10 -12 minuti circa o fino a quando in superficie non si sarà formata una gustosa crosticina.