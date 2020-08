I peperoni ‘mbuttunati alla napoletana alla napoletana sono una classica ricetta partenopea, che si fa spesso d’estate in quanto questa è la stagione giusta per consumare questi ortaggi, anche se non è un segreto non è proprio una ricetta light, ma sono talmente buoni che di certo non riuscirete a resistere al loro profumo, una volta assaggiati poi ve ne innamorerete alla follia.

Una ricetta che è un grande classico delle nonne napoletane, che la propongono di domenica quando intorno al tavolo si riunisce tutta la famiglia, questa versione è saporitissima ed è anche molto furba perché si può tranquillamente preparare in anticipo e poi riscaldarla al momento opportuno.

I peperoni ‘mbuttunati nascono come ricetta povera, ’mbuttunato significa imbottito, le donne usavano utilizzare il peperone come contenitore per utilizzare quegli ingredienti che stavano per scadere o per reinventare i pochi ingredienti presenti, per portare in tavola un piatto ricco di sapore e sostanzioso.

La versione che vi diamo qui è decisamente fedele all’originale, ma come sempre qualora aveste piccole quantità di ingredienti che secondo voi si sposano con il ripieno, fate pure, più cose ci sono e meglio è, come direbbero le nonne.

In tutta Italia i peperoni farciti vengono utilizzati con le farce più disparate, ogni regione ha la sua variante che rispecchia i prodotti tipici della zona in cui vengono preparati, il sud Italia senza dubbio è la regione dove vengono più consumati, sia freddi che caldi in base alla stagione, anche all’estero possiamo ritrovarli, nei Balcani ad esempio o in Grecia dove possiamo trovare il Gemistà, piatto tipico in cui oltre ai peperoni vengono farciti anche pomodori, zucchine e melanzane.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

5 peperoni

500 g carne macinata

2 uova

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato

1 Melanzana

50 g Provola

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Aglio

pane raffermo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei peperoni ‘mbuttunati alla napoletana, per prima cosa mettete in ammollo il pane raffermo e dopo 5 minuti strizzatelo e prelevate solo la mollica. Unite il pane in una scodella con carne macinata, le uova e il parmigiano. Aggiungete anche il sale e l’aglio tagliato a pezzetti piccolissimi.

Pulite i peperoni, lavateli e asciugateli e tagliate via la calotta dove c’è il picciolo. Eliminate i semi e i filamenti dal loro interno.

All’impasto la melanzana che avrete tagliato a dadini e fritto. Quindi imbottite i peperoni.

Fate una generosa spolverata di pane grattugiato in modo che poi si formi la crosticina.

Fate questa operazione per tutti i peperoni e disponeteli in un tegame adatto alla cottura in forno e infilzate in ogni peperone un paio di pezzi di provola secca. Quindi infornate a 180 gradi per circa 30 minuti.

Sfornate i vostri peperoni ‘mbuttunati e fate raffreddare qualche minuto prima di servire.