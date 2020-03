La pizza senza impasto è un piatto semplice da realizzare in casa, e anche veloce se si tralasciano i tempi di maturazione in frigorifero, bastano una ciotola ed un cucchiaio di legno e poi qualche semplice passaggio di formatura prima di metterla in teglia.

Per questa ricetta non serve grande manualità, l’alta percentuale di idratazione permetterà di ottenere una pizza ben alveolata e croccante esternamente.

Ricordatevi di utilizzare una farina di tipo 1 o comunque una farina di forza che sia in grado di reggere una maturazione lenta di 20-24 ore, meglio ancora se tagliata con un po’ di farina integrale che aggiungerà gusto alle vostre pizze.

Noi abbiamo optato per due condimenti ricchi e saporiti, salsiccia e broccoli, un grande classico e gorgonzola e pere, d’altronde al contadin non far sapere, voi scegliete quella che preferite, anche una semplice margherita o olio e rosmarino saranno perfetti.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

500 g Farina tipo 1

6 g Sale Fino

380 g Acqua tiepida

10 g Lievito di birra fresco

1 cucchiaino Miele

20 g Olio Extravergine D’Oliva

Farina di semola rimacinata per spianatoia

Preparazione

Per preparare la ricetta della pizza senza impasto mescolate in una ciotola capiente (deve tenere il raddoppio dell’impasto) la farina con il sale.

A parte fate sciogliere il miele ed il lievito nell’acqua tiepida, quindi versate sulla farina e mischiate velocemente (3 o 4 giri di cucchiaio al massimo).

Versate l’olio sull’impasto e mescolate con in cucchiaio giusto in modo che il composto si amalgami, un paio di minuti al massimo.

Coprite con pellicola e mettete sul piano più basso del frigorifero e fate maturare per 20/24 ore.

Prelevate dal frigo e fate tornare a temperatura ambiente, ci vorranno circa 2 ore.

Spolverate una spianatoia con farina di semola e disponetevi sopra l’impasto, delicatamente.

Allargate piano l’impasto con le mani infarinate e fate le pieghe come quelle per la pasta sfoglia: dividete idealmente l’impasto in tre parti e piegate il terzo a destra sopra al terzo centrale, poi piegatevi sopra il terzo di sinistra chiudendo il pacchetto.

Fate lo stesso girando l’impasto di 90 gradi. Dividete in due con un tarocco e formate due sfere, quindi coprite con due ciotole e fate riposare circa mezz’ora.

Oliate due teglie tonde (da 30 se la volete molto alta, da 32-34 per averla più sottile). Allargate delicatamente l’impasto premendo con i polpastrelli senza sgonfiarlo, poi aiutandovi con le mani da sotto fino ad ottenere due dischi del diametro delle teglie.

Accendete il forno al massimo e mettete la griglia al centro. Condite le pizze come preferite e infornate, per 8/10 minuti nella parte bassa in modo che si sviluppi in altezza, e poi per 5 minuti sulla griglia centrale con grill acceso.

Potete anche usare una teglia rettangolare unica, non dividendo a metà l’impasto dopo le pieghe.

Note

Per preparare la pizza con salsiccia e broccoli mettete sulla base 180 g di pomodoro condito (olio, sale, origano o basilico), 80 g di salsiccia a pezzetti, una decina di cime di broccolo (lavate e non asciugate) e 100 g di fiordilatte spezzettato.

Per la pizza con gorgonzola e pere oliate bene l’impasto steso e condite con 40 g di fiordilatte a spezzettato, 80 g di gorgonzola (qui duetto, con mascarpone) e una pera tagliata a fette.