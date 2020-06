Il pollo al limone al forno è un modo diverso di preparare il petto di pollo, dimenticate la classica piastra, in questo modo potrete portare intavola un piatto gustoso, ma comunque leggero, le erbe aromatiche e il limone insaporiscono la carne e la cottura al forno permette di limitare i grassi in cottura, rendendo questa ricetta adatta anche a chi segue un regime alimentare ipocalorico.

Una ricetta comunque facile e veloce, ricca di profumi e freschezza, noterete che abbiamo sostituito il classico sale fino al sale in fiocchi, che si scioglierà lentamente in cottura, non andando a rovinare la carne, se non lo avete potete sostituirlo con del sale grosso, senza esagerare però.

In Italia, il pollo è una carne estremamente utilizzata, da uno studio è emerso che 7 italiani su 10 la consumano dalle 2 alle 3 volte la settimana, preferendola a pesce e legumi, favorendo anche ance il nostro comparto agricolo, molti non sanno infatti che il 90% dei polli che troviamo nei nostri supermercati provengono proprio da allevamenti italiani, tutti allevati a terra e non in gabbia da più di 50 anni.

Che la carne di pollo sia una carne bianca e magra è cosa risaputa, regina indiscussa, insieme al suo cugino tacchino, di tutte le diete ipocaloriche, questa carne ha un bassissimo contenuto di colesterolo, è priva di carboidrati e ricca di sostanze nutritive essenziali come vitamine, sali minerali e proteine, con un apporto calorico veramente basso, infatti ci sono solo 100 Kcal per 100 grammi di petto di pollo.

Questa carne non è solo perfetta per le diete, ma un alleato anche per la nostra salute, aiuta a potenziare la massa muscolare, quindi ottima per chi pratica sport, anche a livello agonistico, rafforza le ossa e concorre al loro mantenimento, potenzia il nostro sistema immunitario, è ricca di magnesio e un naturale antistress, essendo ricca di vitamina B5 e triptofano, due nutrienti in grado di ridurre naturalmente lo stress psicofisico, inoltre è altamente digeribile e un alleato del nostro apparato cardiocircolatorio, grazie alla vitamina B6 infatti, contribuisce a prevenire gli infarti perché riduce i livelli di omocisteina responsabili degli attacchi di cuore.

Questa carne è anche ricca di fosforo, aiuta il buon funzionamento della tiroide e di conseguenza, il nostro metabolismo ed è un buon alleato anche per i nostri occhi, grazie agli alti livelli di retinolo e alfa e beta-carotene, essenziali per la vista, in più è ricca di vitamina B2, vitamina miracolosa per i problemi della pelle.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

4 fette Petti di Pollo

1 Limone non trattato

1 rametto Rosmarino

4 foglie Alloro

1 cucchiaio Olio d’oliva extravergine

Sale in fiocchi

Pepe nero macinato

Preparazione

Per preparare la ricetta del pollo al limone al forno, mettete un foglio di carta da forno su una teglia e accendete il forno a 200 gradi.

Disponete sulla carta gli aghi di rosmarino, poggiatevi sopra il petto di pollo e affettate il limone.

Distribuite sul pollo le fettine di limone, alternate all’alloro, condite con sale, pepe e un giro d’olio, quindi infornate.

Dopo circa 15 minuti controllate la cottura, sfornate e servite subito.