Il pollo arrosto resta un must della domenica anche d’estate, trasmette una sensazione di vago calore che a trenta e passa gradi non è sempre ben gradita ma è talmente buono che lo si perdona, c’è un modo però per ovviare a questo inconveniente, preparare il pollo arrosto estivo con lime e pomodorini, che trasforma il pollo arrosto in un piatto estivo, aromatico e decisamente fresco.

Se non avete il lime a portata di mano, male molto male, tranquilli, questa ricetta è ottima anche utilizzando il limone, e le erbe aromatiche possono essere usate a piacere.

Fondamentale in questo piatto, come in quasi la totalità dei secondi piatti, la marinatura della carne, in questa fase le carni si rilassano e si lasciano penetrare dagli aromi che avrete scelto, questo permetterà ai vostri piatti di avere un sapore inconfondibile, senza dover aggiungere il doppio degli aromi in cottura, non riuscendo poi ad ottenere lo stesso risultato, quindi prendetevi del tempo e lasciate i vostri piatti belli tranquilli nelle marinature.

Durata

Tempo di preparazione: 70 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Pollo da 1 Kg

2 Lime

10 Pomodorino

2 rametti Timo

4-5 fili Erba Cipollina

3 foglie Salvia

2 spicchi Aglio

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del pollo arrosto estivo con lime e pomodorini, pelate e schiacciate gli spicchi d’aglio, tagliate a metà i pomodorini, il limone a spicchi e tritate le erbe aromatiche.

Tagliate il pollo a pezzi e poi incidetene la pelle con dei tagli obliqui.

Riunite in una ciotola tutti gli ingredienti, condite con sale, pepe e olio extravergine, massaggiate bene il pollo con tutti gli ingredienti, coprite e fate marinare per circa un’ora.

Preriscaldate il forno a 180°, quando è caldo mettete il pollo e tutta la marinata in una pentola adatta, infornate per circa 1 ora. A metà cottura girate il pollo.

Sfornate e servite con le fette di limone e il pomodoro.