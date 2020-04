Le polpette di merluzzo sono il secondo piatto perfetto nel caso aveste voglia di un piatto sfizioso e semplici da fare, un piatto completo se accompagnato con un’insalata fresca a completare il tutto, croccanti all’esterno, morbide e umide all’interno, sapranno conquistare anche chi non è un amante dei secondi di pesce e aiuteranno, non poco, a far apprezzare il merluzzo anche ai bambini.

Una ricetta veramente semplice da preparare in anticipo e cuocere sul momento, fritte in padella, se volete concedervi un peccato di gola o al forno, per una cottura più salutare, potreste persino congelarle, prima della cottura, per averle sempre pronte all’occorrenza.

Il sapore del merluzzo in questo piatto viene ingentilito grazie alla presenza della patate e della carota che rende il tutto molto delicato, una spruzzata di limone prima di servirle renderà il piatto fresco e pronto per essere servito.

Tempo di preparazione

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

500 g filetti di Merluzzo

300 g Patate

1 Carota

1 Uovo

Pane grattugiato

Olio di semi di arachidi

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di merluzzo per prima cosa in una pentola fate bollire per 15 minuti le patate sbucciate e tagliate a tocchetti con la carota anch’essa pulita e tagliata grossolanamente.

Quando saranno morbide sotto i rebbi della forchetta scolatele, fatele raffreddare qualche minuto e mettetele in un contenitore assieme al merluzzo pulito e fatto a pezzi, alle uova, al prezzemolo tritato.

Frullate con un mixer, aggiustate di sale e se dovesse essere troppo morbido aggiungete due cucchiai di pane grattugiato.

Mescolate ancora e mettete il composto in frigorifero per 30 minuti.

Riprendete il composto, ricavate da esso tante polpette che passerete una a una nel pane grattugiato.

Ungete ora una padella con un filo di olio e quando sarà ben calda mettete le crocchette, quindi coprite con un coperchio.

Quando avranno formato la crosticina giratele dall’altro lato. Potete cuocerle al forno mettendole su una teglia con carta forno a 180 gradi per 20 minuti.

Le vostre polpette di merluzzo sono pronte per essere servite anche solo con una semplice insalatina e se piace con una spruzzata di limone.