Le polpette ricotta e spinaci in padella, sono il secondo piatto per chi non ama particolarmente le verdure, specialmente per i bambini che sono notoriamente riluttante a tutto ciò che ruota attorno a ortaggi e verdure.

La crosticina fuori, il morbido ripieno dentro, rendono questa ricetta davvero irresistibile, qui ve le proponiamo in due versioni, semplici o affogate in un delizioso sughetto di pomodoro che le rende ancora più appetibili.

Sono anche un piatto light perfetto per chi è a dieta perché cotte con un filo di olio e quindi potete mangiarle anche se dovete stare un po’ attenti con le calorie, ovviamente nulla toglie che potete friggerle se volete, in quel caso le raccomandazioni sono sempre le stesse, usate un olio di semi con un alto punto di fumo, che regga bene la cotura e tuffate le vostre polpette solo quando sarà ben caldo, per far in modo che la frittura non risulti troppo pesante.

Gli spinaci sono originari dell’antica Persia, arrivarono in Europa solo nell’800 insieme ai Saraceni, sono composti per il 90% da acqua con una quantità di grassi praticamente pari allo zero, il che li rende perfetti per chi segue una dieta ipocalorica, inoltre, essendo ricchi di fibre, stimolano il senso di sazietà, fondamentali per chi vuole controllare il proprio peso.

Come quasi la totalità delle verdura l’ideale sarebbe consumarlo crudo, perfetto ad esempio in un’insalata con pere, noci e grana a scaglie, o con succo di limone o scorze di agrumi e peperoncino fresco, per migliorare la biodisponibilità di vitamina C, in questo modo non si perdono tutte le vitamine e sali minerali, considerate ad esempio, che 100 grammi di spinaci surgelati sono in grado di soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina K, fattore indispensabile per i processi di coagulazione del sange, ma nel caso vogliate consumarlo cotto, come in questo caso la soluzione migliore è quello di sbollentarlo in pochissima acqua o di saltarlo in padella, in entrambi i casi per periodi molto brevi, per evitare di perdere tutti i suoi nutrienti.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Spinaci

250 g Ricotta

2 uova

50 g di Parmigiano grattugiato

Sale

Pan grattato

Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

400 g Passata Di Pomodoro

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette ricotta e spinaci in padella, per prima cosa lavate molto bene la verdura in acqua alla quale avrete tolto le estremità.

Fatto ciò in una padella mettete un filo di olio e uno spicchio di aglio e appena inizia a soffriggere aggiungete gli spinaci e coprite con un coperchio dopo aver aggiunto un pizzico di sale.

Mentre gli spinaci appassiscono preparate in un’altra padella un sughetto veloce mettendo un giro di olio e della cipolla a pezzi piccolissimi, una passata di pomodoro e un pizzico di sale.

Quando gli spinaci saranno fatti scolateli, strizzateli e tagliateli bene, quasi triturandoli.

In una ciotola mettete ora la ricotta, le uova, gli spinaci, il parmigiano, due pizzichi di sale e mescolate.

Mescolate finché non si formerà una crema, quindi aggiungete del pane grattugiato fino ad arrivare a un impasto più consistente.

Fate riposare in frigorifero per 10 minuti.

A questo punto in una padella mettete un filo di olio. Cuocete le polpette, alcune passandole ancora nel pane grattugiato, altre direttamente in padella con il coperchio.

A questo punto quelle senza pane grattugiato all’esterno, potete tuffarle nel sugo. Le vostre polpette spinaci e ricotta sono pronte per essere servite.