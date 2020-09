Il risotto ai funghi champignon è un primo piatto semplice e gustoso, un risotto caldo ed avvolgente, soprattutto tipico del periodo autunnale, un classico della cucina italiana.

Una ricetta facile da preparare che non richiede una lunga preparazione, la versione che vi proponiamo oggi non utilizza il vino per sfumare il riso dopo la tostatura ma una birra chiara, un sapore che ben si sposa con quello delicato dei funghi champignon.

I funghi champignon vengono chiamati anche prataioli o champignon di Parigi o fungo bianco, sono sicuramente tra i più utilizzati nella cucina quotidiana, perché sono reperibili tutto l’anno ed anche perché sono tra i più economici, in più sono nutrienti, dal sapore delicato, leggeri e facili da preparare, abbinandosi molto bene ad un’infinita di ingredienti.

Tutte queste caratteristiche rendono questa tipologia di fungo tra i più coltivati, in più, cosa non da poco, essendo privo di clorofilla non ha bisogno di luce solare per crescere, quindi, una volta creato il substrato adatto per la coltivazione è estremamente semplice da curare, ovviamente ne esiste anche una tipologia che cresce spontanea, ma bisogna far attenzione perché sono molto simili all’Amanita bianca, che però, a differenza dello champignon è una specie mortale.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

200 g Riso

300 g Funghi champignon

1/2 Cipolla

40 g Olio Extravergine D’Oliva

80 g Birra chiara

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

q.b. Prezzemolo fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto ai funghi champignon, iniziate a preparare il brodo vegetale, al quale aggiungerete successivamente i gambi dei funghi. Pulite gli Champignon. Eliminate la parte finale del gambo, spellateli utilizzando un coltellino . Togliete i gambi e metteteli nel brodo e lasciate cuocere per circa 30 minuti. Tagliate a fettine le teste di Champignon e la cipolla.

Mettete in un tegame capiente l’olio e la cipolla e lasciatela appassire. Aggiungete i funghi e cuocete a fiamma medio per 5 minuti circa, mescolando di tanto in tanto. Aggiungete il riso e tostatelo.

Dopo qualche minuto sfumate con la birra e quando la parte alcolica sarà evaporata aggiungete due mestoli di brodo. Proseguite la cottura bagnando di tanto in tanto con il brodo, fino a che non risulterà cotto.

Quindi spegnete il fuoco, aggiungete il Parmigiano e mescolate. Impiattate, aggiungete qualche foglia di prezzemolo.