Il risotto al parmigiano con crema di piselli, è un primo piatto semplice e leggero, che si ispira, cercando di mixare il classico risotto al parmigiano e il piatto veneto a base di riso e piselli, i risi e bisi, come vengono chiamati.

Una ricetta semplice che conta su un buon riso Carnaroli, un buon Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi, la freschezza e la delicatezza dei piselli e la croccantezza della pancetta che chiude il cerchio dando carattere al piatto, 30 minuti scarsi e avrete un primo da leccarsi i baffi, un risotto accostato ad una crema per avere una versione leggermente diversa dal solito pur non discostandosi dalla tradizione.

Una delle cose più importanti quando fate i risotti è avere un buon brodo. Spesso non abbiamo tempo di prepararlo sul momento, ma si può ovviare al problema con un trucco molto semplice, prepararlo in abbondanza e congelarlo in porzioni da mezzo litro da utilizzare al momento del bisogno.

Noi abbiamo utilizzato dei piselli freschi, che conferiscono al piatto gusto e freschezza, ma nel caso non li trovaste potete optare per quelli congelati, il gusto sarà comunque ottimo ve lo assicuriamo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

160 g Riso Carnaroli Acquerello

50 g Parmigiano Reggiano 24 mesi

150 g Piselli freschi sgranati

50 g Pancetta tesa

1/2 Cipolla

30 g Burro

Brodo vegetale

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto al parmigiano con crema di piselli, sgranate i piselli e sbollentateli in acqua salata per 5/10 minuti, poi scolateli, passateli sotto l’acqua fredda e metteteli da parte.

Affettate finemente mezza cipolla e fatela cuocere in una pentola con 10 g di burro e un cucchiaio d’olio. Aggiungete anche un cucchiaio d’acqua per far si che si stufi senza bruciare. Toglietela dalla pentola e mettetela da parte in un piattino.

Nella stessa pentola della cipolla fate tostare il riso a fiamma alta mescolando continuamente, poi unite metà della cipolla, un pizzico di sale e iniziate a bagnare con il brodo vegetale.

Portate il riso a cottura aggiungendo il brodo man mano che viene assorbito, poi spegnete il fuoco e mantecate con il restante burro e il Parmigiano. Coprite e lasciate riposare un paio di minuti.

Nel frattempo frullate i piselli insieme ad un mestolo di brodo, la restante cipolla stufata, sale e pepe.

Riducete la pancetta a pezzetti molto piccoli e fatela rosolare in una padella piccola senza aggiungere grassi, dovrà diventare croccante.

Impiantate mettendo la crema di piselli sul fondo del piatto, aggiungete il risotto e decorate con un altro cucchiaio di crema e con la pancetta croccante.