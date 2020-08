Il risotto barbabietola e gorgonzola è uno squisito e cremoso risotto dal bellissimo colore rosato, che stupirà i vostri commensali, è un primo piatto degno delle grandi occasioni, nonostante sia davvero facile da preparare.

Questa ricetta si prepara velocemente ed è anche economico, ma assolutamente delizioso, per prepararlo ci vogliono pochissimi ingredienti, purchè siano di ottima qualità.

Potete optare per il gorgonzola dolce oppure piccante, a seconda delle vostre preferenze, entrambi si sposano alla perfezione con il sapore “di terra” delle barbabietole, è perfetto per una cena tra amici, verrà apprezzato da tutti per il gusto delicato e per l’aspetto stupendo.

Al posto del riso Carnaroli, potete usare l’Arborio, altrettanto adatto per i risotti.

Quando si parla di barbabietole, non si può non pensare al quantitativo di zucchero che contengono, anche se quelle rosse ne contengono decisamente meno rispetto alle sorelle bianche, utilizzate per la produzione di zucchero, nonostante questo anche le barbabietole rosse sono poco adatte alle diete ipocaloriche.

Nonostante l’apporto calorico però sono ricche di antiossidanti e sono un valido aiuto per eliminare le tossine all’interno del nostro organismo, sono ricche di fibre, calcio, ferro, magnesio e vitamine, come l’acido folico, un prezioso alleato per la nostra salute.

Sono preziose anche per stimolare il nostro organismo e per aiutare nel corretto funzionamento del sistema nervoso, in più sono un alimento prezioso per gli sportivi, aiutano ad incrementare la forza fisica e aiutano i corridori ad aumentare la capacità di fiato sotto sforzo.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Barbabietole rosse già lessate

50 ml Acqua

1 Cipollotto

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Burro

400 g Riso carnaroli

80 ml Vino Bianco o prosecco

q.b. Brodo vegetale bollente

150 g Gorgonzola dolce

50 g Parmigiano grattugiato o Grana

q.b Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto barbabietola e gorgonzola, mettete le barbabietole nel bicchiere del mixer insieme ai 50 ml di acqua e frullate fino ad ottenere una crema.

Mettete l’olio e una noce di burro in un tegame basso e largo oppure usate una padella antiaderente.

Unite il cipollotto affettato e fate ammorbidire a fiamma bassa. Quando il cipollotto è quasi trasparente, unite il riso tutto in una volta e fatelo tostare a fiamma media.

Sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare completamente. Unite il brodo bollente poco alla volta e 5 minuti prima della fine della cottura del riso, unite la crema di barbabietole.

Portate a cottura e aggiustate di sale.

Fuori dal fuoco, mantecate con il gorgonzola tagliato a pezzetti e con il parmigiano grattugiato.

Se il risotto fosse troppo asciutto, unite un mestolo di brodo, per renderlo cremoso.