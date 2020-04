Il risotto con mazzancolle è un primo ideale per ogni occasione, sia per un pranzo semplice in famiglia, sia per una festa con amici.

Abbiamo provato a realizzare questa ricetta , senza lunghe mantecature , provando a realizzarlo nel modo “orientale”: da una parte, la cottura del riso e dall’altra, la cottura delle mazzancolle, per poi farli “saltare” insieme.

Abbiamo messo a bollire il riso nel brodo che avevo ottenuto con le mazzancolle e, intanto, abbiamo cucinato in padella le mazzancolle con olio, aglio e prezzemolo. Infine, abbiamo unito i due e ho sfumato nella padella con del vino e mantecato per un paio di minuti.

Le mazzancolle le potete trovare al banco fresco o surgelato dei supermercati e vi suggeriamo di acquistarle con i gusci perché poi possiamo ricavarne un brodo saporito.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi

4 Persone

Ingredienti

400 g Mazzancolle

350 g Riso

1 Prezzemolo ciuffetto

1 Aglio

1 bicchiere Vino Bianco

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto con mazzancolle sgusciare e pulire i gamberi. Mettere le teste, le code e i gusci in un pentolino.

Versare nello stesso pentolino, dell’acqua e mettere a bollire, cosi da ricavarne un brodo (3-4- bicchieri circa)

Scolare il brodo ricavato e cuocere il riso nel brodo fino all’assorbimento dell’acqua (eventualmente aggiungere altra acqua se necessario)

Intanto, tritare il prezzemolo e in una padella larga, far rosolare l’aglio nell’olio.

Unire le mazzancolle e un po’ di prezzemolo e aggiustare di sale e pepe.

Infine unire il riso, versare un po’ di vino bianco e mantecare per un paio di minuti, aggiustando con altro sale e pepe se necessario.

Guarnire con altro prezzemolo.