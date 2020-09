Il roast beef all’inglese, è uno degli arrosti di manzo più tipici, che sia tagliato a fette grosse e servito caldo con il suo sughetto oppure tagliato con l’affettatrice e servito freddo, rimane un piatto semplicissimo da fare e sempre di gran successo.

La cosa più importante per questa ricetta è azzeccare la cottura, che dipende dal peso della carne e dal vostro gusto personale.

Per un kg di carne, se vi piace al sangue bastano 20 minuti, 10 per parte. Se la preferite rosata, tenetela 25 minuti, se invece vi piace ben cotta ci vorranno 30 minuti.

Alcuni preferiscono rosolarla sul fuoco e poi trasferirla in forno, noi abbiamo optato per una cottura diretta in forno rovente, a 250°, una volta raggiunta la temperatura aspettate una decina di minuti che si stabilizzi e poi infornate il vostro roast beef.

Per la scelta della carne fatevi consigliare dal vostro macellaio, solitamente si usano tagli abbastanza pregiati, come lo scamone, il roast beef, il codone o il magatello, ma se trovate un taglio di coppa molto magro andrà benissimo ugualmente, e sarà più gustoso ed economico, chiedetegli la cortesia di legarvelo, prepararlo sarà ancora più semplice.

Servitelo accompagnato da un’insalata fredda di patate lesse condite solo con olio, sale, pepe, un goccio di aceto bianco e prezzemolo o erba cipollina in abbondanza, sarà perfetto con la carne.

Nel caso ne preparaste in quantità e avanzasse potete conservarlo tranquillamente coperto in frigorifero, per 2-3 giorni.

Piatto inglese per eccellenza, che amano consumarlo tagliato sottilissimo, freddo e accompagnato da patate lesse condite con sour cream, i francesi utilizzano il termine rosbif per insultare gli inglesi che lo consumano, proprio come l’uso inglese della parola “rana” utilizzata per insultare i francesi.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Carne di Manzo

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaino Sale

4 rametti Rosmarino

Preparazione

Per preparare la ricetta del roast beef all’inglese, iniziate accendendo il forno statico a 250°.Quando arriverà a temperatura, fatelo scaldare bene per altri 10 minuti. Legate la carne con lo spago da cucina e massaggiatela con le mani sporche di olio extra vergine, tritate finemente il rosmarino.

Mettete la carne in una teglia che la contenga di misura, spargete il rosmarino, salatela e versate sopra due cucchiai di olio. Infornate.

Dopo 10 minuti tirate fuori la carne, giratela e rimettetela in forno, per altri 10 minuti. Poi spegnete il forno, tirate fuori la teglia e fate raffreddare.

Poi tagliate a fette molto sottili, se l’avete eventualmente con l’affettatrice.