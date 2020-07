La salsa tonnata è un grande classico della nostra cucina, negli anni ’80 era un vero must, come accompagnamento al mitico vitello tonnato, onnipresente in qualsiasi occasione primaverile o estiva che lo vedeva re assoluto delle tavole.

Nonostante si tratti di una ricetta fatta con ingredienti semplici, però, fare una salsa tonnata a regola d’arte non è così scontato, l’errore più comune che molti commettono è l’utilizzo, come base, della maionese.

In realtà, nella ricetta classica non è prevista, la salsa si prepara semplicemente frullando gli ingredienti ed emulsionandoli con olio, ciò non toglie che la salsa tonnata si presta a diverse varianti, che certo non saranno apprezzate dai puristi, noi ve ne proponiamo comunque due, una alle olive e una allo yogurt, per una versione più easy e super light.

La salsa tonnata originale nasce, come ben sappiamo, abbracciata al vitello, nel Piemonte del ‘700, conosciuto ai più come vitel tonnè, questo piatto, che di francese non ha nulla se non un nomignolo affibbiato non si sa bene da chi o perché, vede i suoi natali i suoi natali nel Cuneese, probabilmente all’inizio del XVIII secolo, ma a contendersi la paternità di questa vera icona pop degli anni ’80, ci sono altre regioni oltre al Piemonte, come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia.

Tralasciando quindi l’incertezza su dove effettivamente questa ricetta ha avuto origine, la cosa probabilmente più curiosa è che anche se esisteva già il suffisso “tonnè” di tonno non c’era traccia, si ipotizza infatti che derivi da tannè, termine francese che significa conciato, ad indicare l’aspetto del piatto, che nasce in realtà come piatto povero, preparato con gli avanzi della carne di vitello, cotta per molte ore per renderla morbidissima.

Furono però gli acciugai piemontesi ad inserire nella ricetta prima le alici, ben più economiche del sale e poi in seguito il tonno, verso la fine dell’800, trasformando definitivamente il vitello tonnato nella ricetta tramandata da Pellegrino Artusi nella sua Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.

La salsa tonnata è ottima per accompagnare carni bianche, bolliti, uova sode o ancora è l’ideale per farcire panini, focacce e tramezzini. Un altro abbinamento classico è quello con le uova sode, con cui potrete realizzare un ottimo antipasto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

100 g Tonno sottolio, sgocciolato

2 filetti Acciughe

2 cucchiaini Capperi dissalati

1 bicchierino da caffè Olio Extravergine D’Oliva

qb Limone succo

1 Uovo sodo, solo il tuorlo

Per la variante light allo yogurt

50 g Tonno sott’olio, sgocciolato

3 cucchiai Yogurt greco

qb Prezzemolo

qb Sale

Per la variante alle olive

qb Olive nere (opzionali)

qb Prezzemolo

Preparazione

Per la versione classica

Per preparare la ricetta della salsa tonnata, mettete nel bicchiere di un frullatore il tonno sgocciolato, le acciughe, i capperi e il tuorlo dell’uovo sodo. Iniziate a frullare fino a sminuzzare il tutto molto finemente.

Aggiungete un paio di cucchiai di succo di limone e l’olio. Continuate a frullare fino a ottenere una crema liscia e corposa. Se necessario, aggiungete un altro filo di olio. Assaggiate e regolate eventualmente di sale (non dovrebbe essere necessario) e succo di limone.Aggiungete un paio di cucchiai di succo di limone e l’olio. Continuate a frullare fino a ottenere una crema liscia e corposa. Se necessario, aggiungete un altro filo di olio. Assaggiate e regolate eventualmente di sale (non dovrebbe essere necessario) e succo di limone.

Per la variante light allo yogurt

Mettete nel bicchiere del frullatore il tonno, lo yogurt, il prezzemolo e un pizzico di sale. Frullate fino a ottenere una crema densa e corposa.

Per la variante alle olive

Aggiungete alla versione classica (o a quella allo yogurt, se preferite) un trito di olive nere e prezzemolo.

Note

La salsa, ben chiusa in vasetti ermetici, si conserva per qualche giorno in frigorifero.