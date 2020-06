La sbriciolata di mele è un dolce semplice e veloce, un guscio croccante, tipioco della torta sbrisolona classica, ma al suo interno ritroviamo, quasi a contrasto, un morbido ripieno di deliziose mele profumato con un tocco di cannella.

Una ricetta estremamente versatile questa che può essere tranquillamente consumata per colazione, per merenda o come goloso fine pasto.

Per questa ricetta non occorre utilizzare una qualità specifica di mele, potete usare quelle che più preferite, il vostro dolce sarà comunque un successo.

La sbrisolòna classica, da cui abbiamo tratto ispirazione per il nostro dolce è tipica del Nord Italia, originaria della città di Mantova, il suo nome deriva dal sostantivo brìsa, che significa proprio briciola e sembra che la ricetta risalga addirittura a prima del ‘600 quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga

E’ una torta di origini povere, inizialmente gli ingredienti erano quelli tipici della tradizione contadina, farina di mais, strutto e nocciole, negli anni poi si sono raffinati, adattandosi alle mode e alle esigenze dei palati di allora, ad oggi la ricetta originale prevede che le farine (bianca e gialla) e lo zucchero siano in parti uguali, motivo per cui in passato era chiamata anche “torta delle tre tazze”, gli ingredienti non devono essere sminuzzati, il tratto caratteristico del dolce infatti sta oproprio nella sua consistenza irregolare, dovuta alla lavorazione veloce e al taglio grossolano delle mandorle.

Questo dolce non dev’essere tagliato in fette regolari per essere servito, ma spezzato con le mani, è tradizione consumarla bagnandola con la grappa.

Caratteristica inconfondibile è, senza dubbio, la sua friabilità che la porta a sbriciolarsi con estrema facilità.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la frolla

450 g Farina 00

150 g Zucchero Semolato

150 g Burro ammorbidito a temperatura ambiente

2 Uova

scorza di limone grattugiata o vanillina

Per il ripieno

3 Mele

60 g Zucchero Semolato

1 Limone succo

Cannella in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta della sbriciolata di mele sbucciate le mele e tagliatele a tocchetti.

Mettete i tocchetti di mele in una padella antiaderente con il succo di limone filtrato, lo zucchero e una spolverata di cannella in polvere.

Lasciate cuocere a fuoco moderato, rimestando di tanto in tanto, per 5 minuti.

Spegnete e mettete da parte.

Setacciate la farina con lo zucchero in un recipiente capiente.

Aggiungete il burro morbido e tagliato a tocchetti. Unite la scorza di limone grattugiata e le uova leggermente battute.

Lavorate l’impasto in maniera grossolana.

In una tortiera di diametro 22 o 24 centimetri, imburrata e infarinata, sbriciolate poco più della metà dell’impasto e pressatelo leggermente, avendo l’accortezza di salire leggermente sui bordi.

Aggiungete il ripieno di mela e livellate. Chiudete con il restante impasto, sempre sbriciolando.

Passate in forno caldo a 180 gradi per 45 minuti.

Al termine della cottura, sfornate e lasciate freddare completamente prima di servire.