La scarola e fagioli alla napoletana, è uno dei più famosi comfort food partenopei, questa zuppa contadina calda e saporita, dal suo potere corroborante era l’ideale per scaldarsi dal freddo nei periodi autunnali ed invernali.

Questa ricetta povera gioca sul contrasto dei sapori tra la componente amara delle verdure di campo e la dolcezza dei fagioli cannellini, che in cottura si ammorbidiscono, fino a fondersi quasi in una crema, per dare poi lo sprint finale va aggiunto del peperoncino essiccato e frantumato.

Un piatto che nasce naturalmente vegano, perché fatto con i prodotti della terra, di stagione, l’apporto proteico dei fagioli riusciva a compensare l’eventuale mancanza di carne, decisamente più costosa e quindi meno alla portata, un vero e proprio piatto unico, utile anche per utilizzare del pane raffermo, da spezzare e servire ammollato nella zuppa.

La scarola o indivia, viene spesso confusa con la cicoria ed effettivamente sono lontane parenti, appartenendo alla stessa famiglia, ma la scarola è riconoscibile grazie ad una rosetta di foglie increspate a formare un cespo piuttosto lasso e si raccoglie dall’autunno fino alla primavera, il sapore resta leggermente amarognolo, come la cicoria, ma meno pungente.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Scarola

200 g Fagioli lessi

1 spicchio Aglio

Peperoncini

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della scarola e fagioli alla napoletana, per prima cosa in un tegame capiente, fate soffriggere in olio uno spicchio d’aglio e il peperoncino.

Dopo qualche minuto e dopo averle lavate abbondantemente aggiungete anche le scarole, quindi coprite con un coperchio per farle appassire.

Trascorsi cinque minuti aggiungete anche i fagioli che avrete lessato in precedenza, quindi fate cuocere a fiamma bassa il tutto per circa 30 minuti, aggiustando di sale.

Quando la zuppa avrà la consistenza desiderata, e i fagioli si saranno in parte sfaldati, potete spegnere il fuoco, impiattare e servire.