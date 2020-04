Il semifreddo al croccantino è una piccola goduria che soddisferà tutti i palati, anche quelli più esigenti, come tutti i semifreddi, si tratta di un dolce al cucchiaio composto da una crema fredda molto ricca e voluttuosa, che in questo caso avvolge piccole scaglie croccanti, in modo da creare in bocca un piacevolissimo contrasto di consistenze.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questa ricetta è veramente veloce e semplice e potrete scegliere di servirla in un’unica forma tagliata a fette, oppure optare per tante porzioni monodose da servire al piatto o direttamente in bicchierini.

Per questa ricetta utilizzeremo il croccantino già pronto, ma potete scegliere di prepararlo in casa seguendo la nostra ricetta super facile di Croccante alle Mandorle.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

5 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Croccante alle mandorle

3 Uova

150 g Zucchero Semolato

250 ml Panna Fresca

1 foglio Colla Di Pesce

Preparazione

Per preparare la ricetta del semifreddo al croccantino dividete gli albumi dai tuorli e disponeteli in due contenitori differenti.

Aggiungete agli albumi 50 grammi di zucchero e montate a neve bella soda. Lavorate anche i tuorli con lo zucchero rimanente, fino a che risulteranno chiari e spumosi.

Mettete in ammollo in acqua fredda la colla di pesce per una decina di minuti, quindi strizzatela e scioglietela in un pentolino a fiamma bassa.

Montate la panna, ma non troppo, perché dovrà avere una consistenza cremosa.

Incorporate per bene la colla di pesce liquefatta e i tuorli alla panna;

Frullate in maniera grossolana il croccantino alle mandorle.

Unite il croccantino alla panna e aggiungete per ultimi gli albumi, cercando di smontarli il meno possibile.

Versate la crema negli stampi foderati di pellicola o alluminio e passate in congelatore per almeno quattro ore.

Servite decorando a piacere con cioccolato fuso e mandorle.