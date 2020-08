La tarte tatin di patate, è la versione salata della celebre torta francese, è un rustico molto ghiotto, bello e semplicissimo da realizzare, che potrete servire tagliata a fette come aperitivo, antipasto o per arricchire un buffet.

La ricetta della tarte tatin classica è un dolce che nasce agli inizi del ‘900, si dice per errore, nel ristorante delle sorelle Tatin ed è una deliziosa torta di mele rovesciata, in questa versione salata invece facile e veloce, utilizzeremo uno stuzzicante letto di patate e vi basterà un rotolo di pasta sfoglia già pronto, di quelli che si trovano in tutti i supermercati.

Un piatto semplice che può risolvere però il problema di un aperitivo dell’ultimo minuto o una cena improvvisata, ovviamente, se avete tempo e siete sufficientemente abili in cucina potete cimentarvi nella preparazione della pasta sfoglia, potreste anche optare per una parte di farina integrale, per aumentare il gusto rustico di questa ricetta, il piatto ne gioverà senza dubbio, se poi non siete sicuri di come fare, non temete ci pensiamo noi a svelarvi le ricette migliori per la perfetta pasta sfoglia.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia già pronta

600 g Patate

50 g Mozzarella

Burro

Rosmarino

Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta della tarte tatin di patate, scaldate il forno a 180 gradi. Lavate, pelate e tagliate finemente a fette le patate.

Riempite un pentolino con acqua fredda e salatela, aggiungete le fette di patate e mettete sul fuoco. Appena comincia a bollire l’acqua, scolate e lasciate freddare.

Imburrate una tortiera della misura di circa 25 cm di diametro e disponete le patate a raggiera, sovrapponendole leggermente, avendo l’accortezza di lasciare libero qualche millimetro di spazio dai bordi.

Spezzettate sopra le patate qualche rametto di rosmarino. Frullate la mozzarella e aggiungetela.

Srotolate il rotolo di pasta sfoglia e adagiatelo sopra la superficie. Inserite per bene la pasta tra il bordo e le patate, quindi ripiegate l’eccesso di sfoglia su se stessa. Bucherellate la superficie con i rebbi di una forchetta. Passate la tortiera in forno per venticinque minuti. Una volta sfornata lasciate freddare, poi rovesciatela delicatamente su un vassoio.

Se volete colorare di più le patate, adagiate di nuovo la tatin nella tortiera dove è stata cotta con le patate verso l’alto e passatela in forno con il grill acceso per qualche minuto.