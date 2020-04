La torta al limone è un dolce da credenza soffice e dall’intenso aroma agrumato, è ideale per una colazione o merenda leggera ma golosa, o per accompagnare il tè delle cinque.

E’ una ricetta facile da preparare e si conserva per diversi giorni sotto una campana, contiene pochi grassi essendo senza burro e si può servire semplicemente spolverizzata con dello zucchero a velo.

E’ perfetta anche per arricchire il tavolo dei dolci per un’occasione speciale, potete ricoprirla con una semplice glassa unendo qualche goccia di succo di limone a 4 o 5 cucchiai abbondanti di zucchero a velo, dovrete ottenere una glassa fluida ma non troppo liquida, mescolate fino a sciogliere tutti i grumi e colate sulla torta, se volete una cosa più semplice invece potete semplicemente creare dei motivi con il solo zucchero a velo.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

2 Uova

150 g Zucchero

100 ml Olio Di Semi Di Girasole

100 ml Latte

50 ml Limone il succo fresco

1 Limone la buccia grattugiata

200 g Farina 00

8 g Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta al limone montate le uova con lo zucchero e la buccia grattugiata del limone fino ad ottenere una massa gonfia e spumosa.

Incorporate l’olio, il latte e poi il succo di limone. Per ultimo incorporate la farina e il lievito setacciati, usando una frusta a mano oppure una spatola.

Versate il composto in una teglia imburrata e infarinata e cuocete in forno preriscaldato a 180° per 30/35 minuti o fino a leggera doratura.

Servite la Torta al limone fredda, spolverizzata con abbondante zucchero a velo.