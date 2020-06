La torta di mele rovesciata è una rivisitazione della classica torta di mele, a metà strada tra una tarte tatin e una soffice torta di mele a raggio è comunque perfetta ad ogni ora del giorno, da accompagnare al tè del pomeriggio, da inzuppare nel latte la mattina, o perché no, da mangiare di nascosto la sera.

Una ricetta facile e veloce dove l’impasto copre uno strato bello ricco di mele e di qui il nome di torta rovesciata alle mele, perché poi basta capovolgere e le mele con la loro dolcezza saranno le protagoniste assolute della torta.

La tarte tatin è senza dubbio la torta di mele rovesciata più famosa, di origine francese, come annuncia anche il nome, è una torta costruita al contrario, le mele vengono caramellate nel burro e zucchero prima della cottura e solo dopo viene aggiunto uno strato di pasta sfoglia, al termine della cottura la torta viene capovolta e le mele caramellate lucidissime, possono finalmente dare sfoggio di loro.

Secondo la leggenda questa torta è stata creata, per errore, nell’albergo Tatin, appunto, nella regione di Lamotte-Beuvron, qui le sorelle Stephanie e Caroline Tatin gestivano un ristorante, che, per altro, esiste ancora sotto il nome di “hôtel-restaurant Tatin”, di fronte ad una stazione frequentata da molti cacciatori, una domenica, mentre erano intente a preparare una torta di mele per il pasto di alcuni di loro, una delle sorelle dimenticò di mettere la pasta brisé alla base della torta, lasciando caramellare così le mele nel burro e nello zucchero, per rimediare all’errore pose la pasta brisée, sopra del composto ottenuto e poi capovolse il tutto in un piatto.

Sembra che i cacciatori apprezzarono tantissimo questa torta, che divenne così famosa da essere inserita nel menù e ribattezzata, ovviamente, la tarte tatin.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

3 Mele

120 g Zucchero

2 Uova

140 g Burro

250 g Farina 00

1 bustina Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di mele rovesciata lavorate a crema il burro con lo zucchero, quindi aggiungete le uova e quando queste saranno ben amalgamate nell’impasto unite la farina precedentemente miscelata al lievito.

Sbucciate e tagliate le mele a spicchi, adagiatele sulla base della teglia imburrata.

Coprite le mele con l’impasto appena preparato.

Infornate a 180°C per 30 minuti, ricordatevi che la prova stecchino fa sempre fede per verificare la cottura del dolce.