Detta anche pasta viennese, la torta Maddalena, è una pasta dolce, soffice cotta al forno, confezionata con farina, zucchero, uova, burro e scorza di limone.

Ci sono più ricette che la differenziano nell’utilizzo, può essere farcita come un pan di Spagna, al quale somiglia soprattutto nella lunga lavorazione degli ingredienti, essenziale per incorporare aria nell’impasto, dato che come il pan di Spagna non contiene lievito, oppure mangiata semplicemente così al naturale ed è una tortina che si apprezza enormemente proprio per la sua perfetta semplicità.

Simile anche alla torta Margherita, con la quale condivide la presenza di burro nell’impasto, che la rende leggermente più soda e consistente rispetto ad un pan di Spagna, la torta Maddalena è una delle basi della pasticceria più apprezzate ed utilizzate, è perfetta anche tagliata a fette, cosparsa con zucchero a velo e servita con un tè profumato o con un buon caffè, magari anche freddo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

125 g Burro

125 g Zucchero

125 g Farina

4 Uova

1 pizzico Sale

1 Limone scorza

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta Maddalena in una ciotola lavorate bene il burro con lo zucchero utilizzando un cucchiaio di legno. Separate i tuorli dagli albumi.

Unite i tuorli uno per volta al composto di burro.

Quando il composto è omogeneo unite il sale la scorza e la farina setacciata.

Montate a neve ferma gli albumi e amalgamateli delicatamente all’impasto mescolando dal basso verso l’alto.

Versate il preparato in una teglia ricoperta con carta da forno bagnata e strizzata.

Infornate a 180° per 40 minuti circa. Lasciate freddare la torta prima di spolverizzare con zucchero a velo.