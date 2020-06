La torta moka è un dolce al caffè molto semplice e veloce da realizzare, una torta da credenza in cui il caffè è il vero protagonista, perfetta per la prima colazione ma anche per la merenda, nel caso aveste bisogno di uno sprint.

Gli ingredienti di questa ricetta sono pochi e si amalgamano velocemente senza troppe accortezze, la glassa che lo ricopre completa il dolce in modo molto delicato e si sposa perfettamente con l’aroma del caffè, regalando una nota di caramello grazie allo zucchero di canna.

Il caffè in cucina si può tranquillamente annoverare tra le spezie, la sua capacità di insaporire e adattarsi a ricette dolci e salate è una caratteristica non così semplice da trovare, il tutto sta nel capire quale caffè scegliere per i nostri piatti, se volete utilizzare il caffè per antipasti, primi piatti o dolci al cucchiaio leggeri, come una mousse, meglio optare per miscele delicate, con una buona qualità di arabica naturalmente, in modo che il sapore del caffè impreziosisca ma non copra il piatto, se invece volete utilizzarlo in ricette come questa torta, in cui il gusto del caffè deve spiccare o se volete abbinarlo a piatti carne allora scegliete pure miscele più intense e robuste.

Anche la tostatura, ha la sua importanza per la ricetta in cui utilizzerete il caffè, che sia in polvere o espresso, o entrambi come nel nostro caso, un caffè meno tostato è più acido, un caffè molto tostato invece ha un gusto più intenso e va bilanciato in base all’uso che dovete farne, se poi volete essere sicuri di come degustare un buon caffè e quindi selezionarlo con coscienza, abbiamo preparato la guida per voi, così tanto per dire.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

300 g Farina tipo 0

150 g Zucchero di canna

115 g Olio Extravergine D’Oliva

3 Uova

3 tazzine Caffè forte

20 g Caffè polvere

1 Uovo solo albume

50 g Zucchero a velo

80 g Zucchero semolato

3-4 gocce Limone

8 g Lievito istantaneo per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta moka prendete una caffettiera da tre e preparate un caffè forte.

Mettete in un recipiente le uova, lo zucchero di canna e montate con le fruste fino a che il composto risulterà più chiaro e spumoso.

Aggiungete l’olio a filo.

Unite la farina, il lievito, il caffè in polvere e mescolate.

Aggiungete il caffè liquido.

Mescolate ancora.

Versate il composto in una teglia unta di olio e infarinata.

Infornate a 180°C in forno statico per circa 40 minuti.

Fate sempre la prova stecchino e, se necessario, aumentate o diminuite i tempi di cottura in base al vostro forno.

Mettete a freddare su una gratella.

Prendete un albume, lo zucchero a velo e lo zucchero semolato.

Unite qualche goccia di limone e montate con una frusta.

Versate la glassa sulla torta e attendete che si solidifichi un po’.

Note

La quantità di zucchero nella torta è di 150 g data la presenza della glassa zuccherina, se però gradite un gusto più dolce potrete tranquillamente aumentare la dose di zucchero a 200 grammi.

Fate sempre la prova stecchino prima di estrarre il dolce dal forno visto che ogni forno ha i suoi tempi di cottura.