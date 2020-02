La torta rosata di mandorle è un dolce tradizionale tipico pugliese, altamurano per la precisione, conosciuto soprattutto a Toritto, piccolo paese dell’alta Murgia barese, famoso per la coltivazione delle mandorle, riconosciute come presidio slow food.

Particolarità di questa ricetta infatti è che non solo non prevede burro, ma neanche farina e lievito, troviamo solo mandorle tritate di ottima qualità, zucchero e uova.

Un dolce veramente squisito, fermarsi alla prima fetta è impossibile, l’impasto è umido, soffice e profumato, il sapore ricorda molto la pasta di mandorle, una ricetta antica tramandata di generazione in generazione fino ad arrivare a noi.

La consistenza morbida contrastata dalla croccantezza delle gocce di cioccolato la rende veramente unica e speciale.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

45 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

180 g Zucchero Semolato

6 Uova

250 g Mandorle pelate

Vaniglia Essenza

1 Limone

50 g Gocce Cioccolato Fondente

Farina per le gocce di cioccolato

Zucchero A Velo per la decorazione

Burro e farina per lo stampo

Preparazione

Per preparare la torta rosata di mandorle tritate in polvere le mandorle con un cucchiaio di zucchero semolato (preso dal totale indicato) fino a ridurle in polvere (lo zucchero serve a fare assorbire l’olio che le mandorle emettono).

Sgusciate 3 uova, separate i tuorli dagli albumi e metteteli in due ciotole separate.

Aggiungete ai 3 tuorli le uova intere e il resto dello zucchero.

Con delle fruste elettriche montate le uova fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Unite la farina di mandorle, un cucchiaino di essenza di vaniglia, la scorza grattugiata del limone ed amalgamate bene gli ingredienti al composto.

Montate a neve ben ferma gli albumi con qualche goccia di limone e incorporateli poco alla volta al composto di uova mescolando delicatamente dal basso verso l’alto (questo servirà ad incorporare una maggiore quantità di aria nell’impasto aiutando la lievitazione).

Infarinate le gocce di cioccolato (per evitare che restino sul fondo della torta), scuotendole per eliminare la farina in eccesso, e unitele al composto.

Infarinate e imburrate uno stampo a cerniera di 20 cm e cuocete a 160° C per 45 minuti circa.

Sfornate, lasciate raffreddare e cospargete la Rosata con zucchero a velo.