La torta salata patate e ricotta è sempre una buona idea, per un antipasto sfizioso, un salva cena perfetto, un brunch domenicale o il buffet di una festa,

Una ricetta che si presta a mille varianti e di solito piace a tutti, qui ve la proponiamo con un guscio di pasta sfoglia e un semplice ma gustoso ripieno a base di ricotta e patate.

Per la pasta sfoglia potete usare quella già pronta che si trova al supermercato, oppure, se volete cimentarvi con la preparazione homemade, trovate qui la nostra versione.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

4 Patate medie

200 g Ricotta

2 Uova

Sale

Olio di semi

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata patate e ricotta, sbucciate le patate, tagliatele a rondelle e immergetele in acqua per qualche minuto in modo che perdano l’amido.

Versate un filo d’olio di semi in una padella antiaderente e cuocete le patate aromatizzandole a piacere: io ho usato sale, rosmarino e aglio.

Le patate devono essere cotte, ma non troppo molli.

Rompete le uova e amalgamatele con la ricotta.

Aggiustate di sale e pepe a piacere.

Srotolate la pasta sfoglia e sistematela in uno stampo per crostate.

Versate il composto di uova e ricotta e livellatelo con un cucchiaio.

Disponete a raggiera le rondelle di patate.

Ripiegate all’interno i bordi della pasta sfoglia e spennellateli a piacere con un tuorlo (non è essenziale).

Cuocete in forno a 180° per circa 25 minuti.

Servite caldo.