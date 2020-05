La torta salata salsiccia ed emmenthal si prepara proprio come un dolce da credenza, ma in questa versione salata viene arricchita con un ripieno golosissimo di salsiccia fresca e formaggio emmental, perfetta da servire a fette come antipasto, accompagnata da salumi o durante l’aperitivo solo con un bel calice di bollicine.

L’utilizzo dell’acqua minerale frizzante in questa ricetta aiuterà l’impasto della torta a gonfiare rendendola più soffice, mentre le patate bollite contribuiranno a mantenere la giusta umidità e morbidezza morso dopo morso.

Mantenendo le dosi, potete sostituire emmenthal e salsiccia con qualsiasi tipo di salume o formaggio a disposizione, rendendola di fatto anche un’utilissima ricetta di riciclo.

Le torte rustiche fanno il loro ingresso in cucina a partire dal XIII secolo, quando dal semplice pane si è passato ad impasto più elaborato e ricco di ingredienti, uova, formaggi, carne, in base alla stagione e all’offerta del territorio veniva personalizzato e arricchito, ecco quindi che sui tavoli imbanditi, cominciarono a dare sfoggio di sé le torte salate o rustiche, che venivano chiamati pastelli, pasticci o coppi, da quel momento in poi ogni città e regione ne ha creata una, basti pensare all’erbazzone reggiano, al casatiello napoletano, alla pizza di formaggio umbra, le varianti sono infinite ma il concetto è sempre lo stesso, un impasto salato pronto ad accogliere un farcia ricca e gustosa, che poi si tratti di un impasto simile al ciambellone, lievitato o fatto di sfoglia, questo poco importa, le torte rustiche restano uno dei piatti più amati della nostra tradizione.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

350 g Farina 00

2 Uova

50 g Parmigiano grattugiato

250 g Acqua frizzante

50 g Olio Di Semi Di Arachide

5 g Sale Fino

15 g Lievito istantaneo per torte e focacce

150 g Emmenthal

250 g Salsiccia macinata fresca

250 g Patate bollite

Origano

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata salsiccia ed emmenthal, in una padella antiaderente scaldate un cucchiaio di olio extra vergine di oliva e rosolate a fuoco lento per una decina di minuti la salsiccia fresca sbriciolata.

Tagliate a dadini l’emmenthal, le patate bollite e mettete da parte

In una ciotola capiente miscelate la farina 00, il lievito istantaneo per torte salate, il parmigiano grattugiato, il sale, l’origano, l’olio di semi e le uova leggermente sbattute mescolando energicamente con una forchetta

Aggiungete al composto, poco per volta, anche l’acqua frizzante

Unite la salsiccia scolata dell’olio di cottura, le patate bollite e l’emmental tagliati a dadini e incorporate il tutto

Imburrate e infarinate uno stampo per ciambelle, versate l’impasto e livellate con il dorso di un cucchiaio

Passate in forno caldo e cuocete la torta rustica in modalità statica a 180 gradi per 45 minuti.