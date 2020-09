La torta semplice al limone è un dolce facile da preparare, ideale per la colazione o la merenda dei bambini, ma anche come dolce per concludere un pranzo o una cena, il profumo di limone dona alla torta un gusto davvero delicato e il succo di limone con cui viene imbevuta la rende umida e sofficissima.

La torta al limone è una ricetta semplice che si prepara in poco tempo e con gli ingredienti che comunemente abbiamo in casa, una ricetta da tenere sempre a portata di mano quando avete poco tempo ma non volete rinunciare a qualcosa di goloso.

La torta al limone si conserva ben più soffice per più giorni ben chiusa sotto una campana di vetro. Provatela anche voi e vi meraviglierete di averla preparata in pochissimo tempo.

L’ingrediente principe di questa ricetta è il limone, di cui si usa anche la scorza, quindi mi raccomando, sceglieteli biologici.

Non si sa dove siano stati coltivati inizialmente i limoni, alcune ipotesi collocano le prime piantagioni in estremo Oriente e sembra si siano diffuse nel Mediterraneo in epoca relativamente più moderna, anche il termine, limone sembra derivi dal termine arabo lim, con cui venivano indicati tutti gli agrumi in modo generico, sappiamo però per certo che in Italia si cominciò questa coltivazione intorno al X secolo e che proprio alla Sicilia, risale la prima coltivazione Europea, mentre, è di pochi anni fa, la scoperta del limone più antico nel Mediterraneo, intorno al 14 d.C. in uno scavo del foro romano, che ha riportato alla luce il Carcere Mamertino, prigione di Ponzio e degli apostoli Pietro e Paolo secondo la letteratura cristiana.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

200 g Farina

180 g Zucchero

120 g Burro

4 Uova

1 bustina Lievito

2 Limone

100 g Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta semplice al limone, in una ciotola montate le uova con lo zucchero.

Aggiungete un po’ alla volta la farina setacciata con il lievito.

Unite il burro fuso e la scorza di limone grattugiata e mescolate bene.

Versate il composto in una tortiera imburrata e infarinata e cuocete in forno a 180 °C per circa 25 minuti.

Nel frattempo preparata la bagna mescolando il succo di due limoni con lo zucchero a velo.

Togliete la torta dal forno e versate la bagna in modo uniforme sulla superficie.