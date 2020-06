Il tortino al cioccolato con cuore morbido o coulant, sembra quasi una magia: un cuore fondente di cioccolato racchiuso in un guscio caldo, un dolce scenografico, perfetto per le cene importanti, semplicissimo da fare ma solo se si seguono tutte le indicazioni alla perfezione, ma come si ottiene questo effetto? in realtà il cuore caldo fondente non è affatto difficile da ottenere, basta seguire un paio di accorgimenti, come il surgelamento dei tortini prima della cottura, che dovrà essere giusta e assolutamente non troppo prolungata.

Una ricetta con pochi ingredienti, uova freschissime e cioccolato fondente, in questo dolce, molto che più di ogni altro è importante che gli ingredienti siano di ottima qualità, specialmente il cioccolato, ricordate che il cuore fondente è in larga sostanza una colata di cioccolato fuso, protagonista indiscusso di questo dessert.

Questo dolce nasce dalla geniale e creativa mente di Michel Bras, nel 1981, dopo qualche anno duro in cui ha tentato un cambio di rotta verso il veganesimo, ci ripensa e inventa le coulat au chocolat, dopo ben 2 anni di tentativi, l’idea è quella di applicare gli opposti caldo/freddo, croccante/fluido: il topos in cucina, così lo racconta lui stesso nel libro Bras: Laguiole, Aubrac, France: “Dopo due anni di riflessioni, di messa a punto, di tentativi, la ricetta è stata creata un bel giorno del 1981, un entusiasmo e un orgoglio vissuti raramente nella vita di uno chef”.

Il dolce è composto da due parti distinte: una pasta di biscotto e una ganache di cioccolata congelata che è inserita all’interno del biscotto, lo chef la definisce “una colata di lava fondente al primo colpo di cucchiaino. Uno spettacolo affascinante, una estasi dei sensi”.

La parte esterna quindi l’involucro fragrante deve cuocere per la sua interezza, mentre il cuore, una preparazione a base di panna e cioccolato, senza uova e farina, deve congelare completamente ed essere inserito tra due strati di impasto.

Da quel momento in poi il dolce ha letteralmente spopolato diventando uno dei dolci più imitati e riproposti, in mille e più varianti e possibili accostamenti gustativi, anche noi abbiamo provato a riproporlo e, per quanto sapessimo cosa aspettarci, quando il cucchiaino affonda l’effetto wow è sempre presente, provare per credere.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 12-14 minuti

Tempo totale: 29 minuti

Dosi per

5 persone

Ingredienti

150 g Cioccolato fondente al 70%

2 Uova intere

1 Tuorlo d’Uovo

100 g Burro (più una noce per ungere gli stampini)

25 g Farina 00

75 g Zucchero

Un pizzico Sale

Cacao amaro

Zucchero a velo

Preparazione

Per preparare la ricetta del tortino al cioccolato con cuore morbido, sciogliete il cioccolato con il burro a bagnomaria o nel microonde.

Quando sarà completamente fuso, mescolate bene per incorporare il burro e mettete da parte.

Sbattete le uova con lo zucchero finché il composto non sarà ben gonfio e spumoso.

Riprendete il composto di burro e cioccolato leggermente raffreddato, unitelo a filo al composto di uova e mescolate bene con una spatola.

Aggiungete anche la farina, setacciandola, e il pizzico di sale. Incorporateli mescolando delicatamente.

Prendete degli stampini monodose in alluminio, imburrateli e “infarinateli” con il cacao.

Riempite gli stampini con il composto, quindi metteteli in freezer per almeno 90 minuti.

Accendete il forno a 180 gradi. Riprendete gli stampini dal freezer e cuoceteli immediatamente in forno ben caldo per 12-14 minuti.

Per ottenere l’effetto “cuore fondente” dovrete badare bene che siano ben cotti solo i bordi dei tortini, mentre il centro dovrà restare morbido.

Sfornate i tortini e capovolgeteli immediatamente su un piatto.

Completate con una spolverata di zucchero a velo e servite immediatamente.

Note

I tortini possono essere preparati anche con largo anticipo, lasciati in freezer e tirati fuori solo al momento della cottura.

Volendo, potete servirli con della panna montata o frutta fresca.

Il segreto per ottenere il cuore morbido fondente è non stracuocere i tortini.