Le trofie alla carlofortina, come si può facilmente dedurre dal nome, sono tipiche di Carloforte, il paese ligure dell’isola di San Pietro, in Sardegna.

Dall’unione di Sardegna e Liguria, nasce una ricetta deliziosa ma anche veloce e facile da realizzare, le trofie, tipica pasta fresca ligure, sono avvolte da un gustoso condimento a base di tonno rosso, tipico di Carloforte, pesto alla genovese e pomodorini ciliegino.

Carloforte è un è un vero e proprio enclave ligure in Sardegna, gli abitanti conservano la lingua e la cultura dei fondatori liguri, colonizzata nel 1738, quando Re CarloEmanuele III diede il permesso ai tabarchini di colonizzare l’isola di san Pietro, allora disabitata, questa cittadina è ancora molto legata a Pegli e Genova.

Ovviamente di questa unione ha risentito moltissimo anche la sua tradizione culinaria, tra maggio e giugno si celebra il Girotonno, un evento gastronomico in cui il tonno, come era facile dedurre, è il protagonista e viene rivisitato in moltissime ricette, altra sagra pittoresca e che celebra la storia di questa città è la sagra del cucs cus tabarkino, che si tiene ad aprile.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

50 g Basilico fresco

30 g Parmigiano Reggiano grattugiato

1 spicchio Aglio

40 g Pinoli

30 g Olio Extravergine D’Oliva

280 g Pasta Tipo Trofie (pasta fresca)

200 g Tonno fresco

120 g Pomodori ciliegino

1 Scalogno

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

un pizzico Sale

un pizzico Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta delle trofie alla carlofortina, in un mixer tritate i pinoli insieme allo spicchio d’aglio, privato dell’anima centrale.

In un mortaio o in un mixer amalgamate il mix di aglio e pinoli con il basilico, precedentemente lavato e asciugato e l’olio.

In ultimo, unite il parmigiano grattugiato. Se usate un mixer fate attenzione a tritare tutto a piccoli intervalli, per non ossidare troppo il basilico.

In una padella capiente fate soffriggere lo scalogno nell’olio d’oliva per un paio di minuti. Unite il tonno tagliato a dadini e fate cuocere per altri 5 minuti.

Aggiungete ora i pomodorini, salate e pepate leggermente. Fate cuocere altri 5 minuti.

A questo punto spegnete il fuoco, aggiungete 3 cucchiai di pesto e amalgamate il tutto.

In una pentola capiente, cuocete le trofie in abbondante acqua bollente salata per circa 4 minuti. Nel caso di pasta secca, riferitevi ai minuti riportati sulla confezione.

Scolatele al dente e amalgamatele al condimento sul fuoco, girando bene il tutto per un paio di minuti. Impiattate e gustatele calde.