Lo zuccotto gelato è una rivisitazione della ricetta del dolce fiorentino, semplice da preparare ma sempre d’effetto, bastano tre ingredienti per prepararlo savoiardi, caffè e un goloso ripieno di gelato.

Potete optare per la ricetta veloce che vi proponiamo, utilizzando savoiardi e gelato già pronti ma nulla vi vieta ovviamente di preparare voi la base di biscotto o pan di spagna e fare il gelato in casa.

Lo zuccotto originale, quello della tradizione fiorentina, ha fatto la sua prima apparizione per un banchetto della famiglia Medici e sembra che il suo inventore, Bernardo Buontalenti, lo avesse chiamato Elmo di Caterina e prevedeva ricotta, scorza di agrumi, granella di cacao per la farcitura, mentre la parte esterna era aromatizzata con l’alchermes che gli conferiva un colore rosso brillante, niente a che vedere con la ricetta moderna attuale.

Tempo di preparazione

25 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

400 g Gelato alla crema con amaretti

200 g Savoiardi morbidi

200 ml Caffè

Cacao amaro

Preparazione

Per preparare la ricetta dello zuccotto gelato foderate uno stampo da zuccotto di 16 cm con la pellicola ed estraete in gelato dal freezer in modo che si ammorbidisca.

Immergete per qualche secondo, uno alla volta, i savoiardi nel caffè e sistemateli all’interno dello stampo in modo da foderarlo completamente. Mettete in freezer per 10 minuti.

Togliete lo stampo dal freezer e riempitelo di gelato alla crema aiutandovi con una spatola.

Ricoprite il gelato con altri savoiardi imbevuti nel caffè fino a riempire tutta la superficie.

Mettete in freezer per almeno 5 ore.

Togliete lo zuccotto dal freezer ed estraetelo delicatamente aiutandovi con una spatola o passando un panno bagnato di acqua calda sui bordi della ciotola.

Ricoprite lo zuccotto con abbondante cacao amaro prima di servirlo.Ricoprite lo zuccotto con abbondante cacao amaro prima di servirlo.

Note

Estraete lo zuccotto dal freezer circa 20 minuti prima di servirlo in modo che si ammorbidisca un po’ e sia più semplice da tagliare.

Se desiderate servirlo ai bambini, potete sostituire il caffè con una bagna alla vaniglia facendo bollire dello zucchero con acqua e un baccello di vaniglia, oppure con del succo di frutta.