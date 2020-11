Il risotto zucca e taleggio, è uno dei comfort food per eccellenza della stagione autunnale, e fa parte della categoria di piatti che “riscaldano l’anima“, una vera e propria coccola per riprenderci da una giornata uggiosa e magari anche stressante.

La ricetta che vi proponiamo è un risotto alla zucca ricco e goloso, in cui cremosità e croccantezza si uniscono insieme, creando contrasto e armonia al tempo stesso, un piatto unico completo, perfetto per il pranzo della domenica, o per i giorni di festa, ma per ogni occasione in cui desideriate coccolare i vostri cari con un cibo delizioso.

Servite il vostro risotto alla zucca con fonduta di taleggio in piatti fondi o scodelle in terracotta, decorate con le noci, lo speck croccante e la salvia fresca. Lasciatevi coccolare da un piatto che profuma di autunno.

Se non amate il taleggio potete utilizzare un altro tipo di formaggio, come fontina Valdostana o Gorgonzola e potete sostituire lo speck con pancetta o guanciale e in caso di intolleranze potete omettere le noci.

Il risotto, nonostante sia ad oggi uno dei piatti più preparati, nasce in realtà intorno al 1930, almeno per come lo intendiamo oggi, prima di questa data il riso veniva utilizzato principalmente in zuppe o quasi, ma a metà degli anni ’30 si diffonde in Lombardia il risotto alla certosina, un risotto che era un po’ un odierno svuotafrigo, si preparava con ciò che si aveva in casa in quel momento, forse ideato dai monaci della Certosa di Pavia, contemporaneamente però, sempre in Lombardia comincia a prendere piede il risotto alla milanese, con l’introduzione dello zafferano, fino a quel momento non considerato nella ricetta, utilizzato per riprodurre l’oro e impreziosire così il piatto.

Prima di questi anni il riso veniva considerato come un alimento povero, non all’altezza delle tavole più importanti e sontuose, fu Gualtiero Marchesi, con il suo risotto all’oro a portare nell’empireo della cucina il risotto vero e proprio, sdogando questo cereale dalle zuppe e risotti poco saporiti a vero piatto d’eccellenza.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 18 minuti

Tempo totale: 33 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

Per il risotto

1 Cipolla

35 g Burro

160 g Riso Carnaroli

200 g Zucca già pulita

0,5 l Brodo

30 g Parmigiano Reggiano grattugiato

Pepe

Per la fonduta di taleggio

60 g Taleggio

50 ml Panna Fresca

20 g Burro

Per la decorazione del piatto

50 g Speck dell’Alto Adige tagliato a filetti

30 g gherigli Noci

4 foglie Salvia

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto zucca e taleggio, preparate tutti gli ingredienti in modo da averli a portata di mano. Tritate finemente la cipolla e grattugiate la zucca. In una casseruola fate appassire a fuoco dolce la cipolla insieme al burro, finché non diverrà semi trasparente, quindi aggiungete il riso e lasciatelo tostare qualche minuto. Una buona tostatura permetterà al riso di rilasciare il suo amido durante la cottura.

Aggiungete al riso la zucca grattugiata, fatelo insaporire, poi coprite con il brodo e lasciate cuocere a fuoco medio, avendo cura di aggiungere ancora brodo ogni volta che sarà necessario. non lasciate che si asciughi troppo, mantenete sempre umido il vostro risotto, soprattutto all’inizio della cottura.

Mentre il risotto cuoce, preparate la fonduta di taleggio. In un pentolino sciogliete a fiamma dolce il taleggio tagliato a cubetti, con la panna fresca. quando otterrete una crema liscia e omogenea, togliete dal fuoco e aggiungetevi il burro. Mescolate bene.

In un padellino anti aderente ben caldo rosolate lo speck a filetti con le noci e una foglia di salvia, finché lo speck non diventerà ben croccante. Quando il riso avrà raggiunto il grado di cottura desiderato spegnete il fuoco. Mantecate con il parmigiano grattugiato e qualche cucchiaio di fonduta di taleggio.

Servite il risotto nelle fondine accompagnato da altra fonduta, guarnite con lo speck, le noci e le foglie di salvia.