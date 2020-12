Tanti anni fa il sanguinaccio napoletano veniva fatto aggiungendo alla miscela di zucchero, cioccolato e latte anche il sangue di maiale (da cui trae il nome), erano altri tempi di certo e come dice il detto “del maiale non si butta via niente”.

La ricetta del sanguinaccio è semplicissima e di certo vi tornerà utile quando volete preparare per voi e per i vostri cari un dolce al cucchiaio irresistibile!

Oggi le normative sanitarie non lo permettono più ma c’è chi giura che era una dei dolci più buoni in assoluto e che si aspettava un intero anno per poterlo mangiare.

Il maiale si uccideva nei giorni a ridosso del Carnevale e bisognava assolutamente approfittare di questa prelibatezza e farne scorpacciate, da qui l’usanza di prepararlo nei giorni di festa di carnevale, che si è poi estesa a quelli natalizi.

Il sanguinaccio napoletano è oggi una crema buonissima al cioccolato, liscia e golosa che viene fatta proprio in questo periodo ma che è così buona e golosa che si può fare quando si vuole.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

1 l Latte intero

150 g Cacao amaro

150 g Cioccolato Fondente

450 g Zucchero

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

1 cucchiaino cannella in polvere

150 g amido di mais

1 cucchiaino Strutto

Cedro

Gocce di cioccolato

Preparazione

Per preparare la ricetta del sanguinaccio napoletano, mettete lo zucchero in una pentola dai bordi alti, quindi setacciate in essa anche l’amido e il cacao.

Aggiungete a filo il latte e mescolate in continuazione sul fuoco più basso e portate a bollore.

Fate cuocere e rapprendere per circa 8 minuti, quindi aggiungete anche i blocchi di cioccolato, la cannella e la vaniglia.

Quando avrà assunto la consistenza di una crema, spegnete e aggiungete il cucchiaino di strutto e mescolate ancora per renderla lucida e liscia.

Fate raffreddare nella pentola e appena sarà possibile mettete in frigorifero per almeno 4 ore.

Servite il sanguinaccio in coppette aggiungendo pezzetti di cedro , gocce o scaglie di cioccolato.