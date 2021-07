Questa ricetta del semifreddo al caffè è tratta dal libro L’appetito dell’imperatore, di Franco Cardini, pubblicato nel 2014. Il libro è un insieme di racconti, indipendenti tra loro ma legati dal filo del tempo, che partono dai tempi di San Francesco, attraversano il Medio Evo e ci regalano diverse pagine di storia moderna e contemporanea, con addirittura una puntatina in un ipotetico futuro in stile post-atomico. Come dice l’autore stesso nell’introduzione, tutti gli episodi narrati sono un mix di vero storico e libera immaginazione. E così possiamo immaginare che l’ultima tentazione di San Francesco in punto di morte sia stata quella di mangiare un mostacciolo, o che Honoré de Balzac cucinasse di notte piccioni e barchette di pasta nella sua grande magione parigina. Non mancano poi gustosi episodi più vicini a noi nel tempo, ambientati allo scoppiare del conflitto vietnamita o nella Firenze degli orafi attorno al Ponte Vecchio, o che fanno da cornice a tematiche di attualità come l’integrazione culturale (e culinaria) degli immigrati.

Ogni episodio è corredato da una nota bibliografica che inquadra l’aneddoto nella Storia e da un paio di ottime ricette, con tanto di vino in abbinamento.

Il semifreddo al caffè proviene da uno degli “intermezzi eruditi” e propriamente da quello dedicato al caffè, ma le dosi sono state riviste per alleggerire un po’ il dolce.

Durata

Tempo di preparazione: 310 minuti

Tempo totale: 310 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

4 Tuorli d\’Uovo

200 ml Panna Fresca da montare

100 gr Mascarpone

80 ml Caffè

80 gr Zucchero Semolato

Preparazione:

Per preparare la ricetta della semifreddo al caffè, cominciate col preparare il caffè e versatelo in un pentolino.

Aggiungete lo zucchero e portate a bollore a fiamma molto dolce fino a quando non è ben sciolto.

Sbattete i tuorli con una frusta, poi aggiungeteli allo sciroppo di caffè e continuate a mescolare bene fino a quando non si crea una consistenza cremosa.

A parte, montate la panna (non troppo), poi unite delicatamente il mascarpone.

Incorporate la crema di caffè al composto di panna e mescolate bene, sempre delicatamente con una spatola e con movimenti dal basso verso l’alto.

Versate in 4 coppette monoporzione e fate riposare almeno 5 ore in freezer.

Togliete dal freezer circa 5-10 minuti prima di servire.