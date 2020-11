I souvlaki di maiale, sono un secondo piatto tipico della cucina greca, degli spiedini di carne di maiale gustosissimi, che vengono aromatizzati con la senape, il limone e l’origano; tutti questi ingredienti danno vita a un mix di sapori davvero incredibile.

Una ricetta semplice, come semplice ed essenziale deve essere un vero cibo di strada, i souvlaki vengono venduti in ogni chiosco e trattoria della Grecia ed ognuno ha la sua terminologia specifica, per chiarire da subito se si parla di spiedini, panini, o servito semplicemente in insalata.

Il vero souvlaki viene chiamato kalamàki ad Atene ed è quello che vi proponiamo qui, carne tagliata a cubetti di circa 2 o 3 centimetri, marinata con limone, olio e spezie per una notte intera e poi grigliata su una piastra rovente, il souvlaki merida, letteralmente porzione di souvlaki, è composto dagli stessi ingredienti ma invece di essere infilzata su uno spiedo, la carne viene servita su un piatto accompagnato da tzatziki e insalata, infine c’è il pita souvlaki, il panino per eccellenza da mangiare mentre si è passeggia per le strade delle città greche, gli ingredienti, come al solito, sono gli stessi ma sono arrotolati in una pita grigliata e accompagnati con insalata, paprica, patatine fritte, ketchup e senape, nonostante i puristi non amino questa versione potreste imbattervi in questo panino con il nome di pita kalamàki.

Serviteli anche voi con una insalata fresca, il pane pita e uno strato generoso di tzatziki, diventeranno subito una cena perfetta da passare con la famiglia.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

800 g Carne di maiale

3 cucchiai Senape

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone

Pane pita

Tzatziki

2 Pomodori

1 Cetriolo

1 Cipolla

Sale

Origano

Preparazione

Per preparare la ricetta dei souvlaki di maiale, tagliate a bocconcini piccoli la carne di maiale.

Mettete i cubetti in un contenitore quindi aggiungete la senape, l’olio e il succo di un limone, quindi mescolate. Ora aggiungete anche l’origano e mettete in frigorifero per almeno un’ora.

Nel frattempo preparate un’insalata di pomodoro con cetrioli e cipolle, un filo di olio e il sale.

Ora riprendete la carne e mettetela sugli stecchini, creando i classici souvlaki.

Ungete una griglia e arrostite gli spiedini in ogni lato, ci vorranno tra gli 8 e i 10 minuti circa.

Salate solo alla fine i vostri souvlaki di carne greci e servite subito.