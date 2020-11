La spigola all’acqua pazza, è un secondo piatto delicato e saporitissimo, un pesce che esalta i suoi sapori grazie ad un brodo di cottura ricco di sapori e con un pizzico di piccante che ben si sposa con il piatto.

In questa ricetta le carni già tenere della spigola, pesce azzurro ricco di vitamine, fosforo e ferro, vengono esaltate tramite la cottura lenta e prolungata, regalando ulteriore morbidezza alle sue carni.

Per fare in modo che le carni della spigola rimangano intatte, cuocete la spigola a fuoco bassissimo girandola delicatamente una sola volta e tenete in caldo il brodo prima di servire coprendo la spigola con carta stagnola dopo la pulizia, per mantenerla tiepida e tenera.

L’acqua pazza, è una preparazione tipica della cucina napoletana, utilizzata appunto nei secondi piatti di pesce, solitamente si utilizza per pesci di medie dimensioni come la spigola o l’orata, è una preparazione semplice a base di pomodorini, olio e aglio, i pomodorini in cottura rilasceranno la loro acqua di vegetazione creando una sorta di brodo saporito che è in grado di enfatizzare il sapore delicato ma deciso del mare, per completare il piatto poi immancabile la spolverata di prezzemolo tritato prima di servire.

Questo è un secondo da proporre in tutte le stagioni, che ha il vantaggio di poter essere mangiato anche durante diete ipocaloriche perché povero di grassi e naturalmente arricchito di gusto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 Spigola eviscerata da 600 gr. c.a.

4-5 Pomodorino del piennolo

½ Cipolla

1 spicchio Aglio

1 Peperoncino piccolo

1 ciuffo Prezzemolo

1 bicchiere Vino Bianco Greco di Tufo

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della spigola all’acqua pazza, sciacquate e dividete a metà i pomodorini.

Private l’aglio della buccia e tagliatelo in due parti.

Sbucciate e affettate la cipolla.

Riunite in una pesciera tutti gli ingredienti, coprite con acqua fredda e aggiungete il vino.

Posizionate al centro la spigola già pulita dalle squame ed eviscerata solo dopo che l’acqua avrà raggiunto il bollore e fate cuocere da quel momento per 20-25 minuti a fuoco dolce.

Prelevate la spigola dal brodo, privatela di pelle, lisca e spine dorsali, ricavandone 4 filetti.

Nel frattempo fate restringere il brodo e tenetelo in caldo.

Al momento di servire, irrorate la spigola con il brodo caldo e aggiungete un pizzico di sale solo dopo l’assaggio, se necessario.